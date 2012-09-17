تظاهرات معترضان روسی پس از یک وقفه سه ماهه/ کاهش چشمگیر مخالفان پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر، لس آنجلس تایمز می نویسد: مخالفان روز شنبه شیپور "تظاهرات میلیونی" را در مسکو به صدا در آوردند و مقامات نیز با استقرار هزاران پلیس ضد شورش در تمامی نقاط مرکزی شهر مسکو آمادگی خود را اعلام کردند. این روزنامه می نویسد: حدود 20 هزار نفر در مرکز شهر دور هم جمع شدند. بسیار کمتر از آن چه پیش بینی می شد.

این روزنامه در ادامه گزارش خود با تاکید بر حضور کمرنگ مخالفان می نویسد: به نظر می رسد پیش از پایان این تظاهرات صف بی انتهای پلیس ضد شورش در مسکو از اینکه مخالفان کار خاصی صورت نداده بودند کسل شده بودند.

لس آنجلس تایمز با اشاره به توقف اعتراضات در فصل تابستان نوشت: پس از یک توقف نسبت طولانی در اعتراض مخالفان، قرار بود تا معترضان به سیاست های پوتین تظاهرات قدرتمندی را برگزار کنند.

تاتیانا سمیرنوا یک خانم خانه دار 47 ساله می گوید: "همان شعارها و حرفهای قدیمی بود و هیچ چیزی تغییر پیدا نکرده و در عین حال تعداد مخالفان کمتر و کمتر می شود."

وی افزود: من امروز هیچ شعار و ایده جدیدی را نشنیدم و اگر آنها تغییراتی در برخی چیزها ندهند شاهد اتفاقاتی در آینده نخواهیم بود.

گزارش لس آنجلس تایمز در حالی است که دیگر رسانه های غربی از مؤثر بودن این حرکت از سوی مخالفان خبر داده بودند.

روزنامه گاردین در مطلبی با اعلام اینکه دهها هزار نفر علیه پوتین به خیابانها ریختند نوشت: اولین تظاهرات بزرگ علیه پوتین پس از توقف تابستانی، دهها هزار نفر را در مسکو به خیابان ها آورد تا به کرملین نشان دهد که علی رغم تلاشهای دولت برای ممانعت از فعالیت مخالفان آنها هنوز قدرتمند هستند.

رویترز نیز در گزارش مشابهی در این باره می نویسد: دهها هزار نفر در پایتخت روسیه به خیابانها ریختند تا خواهان پایان حاکمیت ولادیمیر پوتین بر روسیه شوند.

این خبرگزاری با اشاره به شعار "روسیه بدون پوتین" از سوی مخالفان نوشت : مخالفان با این تظاهرات همچنین این پیام را منتقل کردند که هنوز قدرت دارند.