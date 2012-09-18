بازی رایانه Arma III فاقد مجوز پخش است

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی بازیهای رایانه ای پس از بررسی محتوایی بازی رایانه ای Arma III، ضمن مکاتبه و اعلام رسمی موضوع با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درنظر دارد در شرایطی که شیوه ساخت و تولید برخی از بازیهای شرکتهای غربی به صورت مغرضانه ای به سوی چالش محتوایی و درگیرانه با ایران پیش می رود این بازیها را شناسایی کند.

بازی رایانه ای Arma III با محوریت حمله به نیروهای دشمن در منطقه درگیر نیروهای ناتو، با داستانی ساختگی نقطه درگیری و نیروهای ایرانی مستقر در منطقه را معرفی می کند؛ در این بازی سعی شده تا نیروهای ایرانی را متخاصم معرفی و محوریت درگیری ها را بر آن اساس متمرکز کند.

بنیاد ملی بازیهای رایانه ای اعلام کرده که با کمک نهادها و ارگانهای مربوطه از پخش بازی های رایانه ای بدون مجوز که با هدف تخریب افکار عمومی ساخته و با قصد سوء در بازار کشور توزیع می شود جلوگیری خواهد کرد.