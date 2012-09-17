عدم تناسب امکانات دلیل افزایش مهاجرت/ تخریب 30 سازه غیرقانونی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار یکشنبه شب در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان کرمان با اشاره به برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز براساس قوانین موجود ابراز داشت: طی ماه گشته 30 واحد ساختمانی غیر مسکونی در استان کرمان تخریب شد.

وی با اشاره به لزوم توجه به مسائل اجتماعی در سکونت گاه های غیر مجاز تصریح کرد: از جمله عواملی که باعث مهاجرت افراد می شود کمبود امکانات در برخی مناطق است که این افراد به امید بهره گیری از امکانات بیشتر راهی شهرهای بزرگ می شوند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با بیان اینکه این امر یکی از مهم ترین عوامل حاشیه نشینی است افزود: زمین خواری خشکسالی و عوامل اجتماعی نیز در ایجاد حاشیه نشینی تاثیر بسزایی دارند.

وی با بیان اینکه این سکونت گاه ها مشکلات اجتماعی و امنیتی خاص خود را به همراه دارند، افزود: خوشبختانه در استان کرمان مشکل امنیتی حادی در این سکونت گاه ها وجود ندارد.

نجار با اشاره به کمبود امکانات و مشکلات سکونت گاه های غیر مجاز بیان داشت: با توجه به اینکه تعدادی از شهروندان در این سکونت گاه زندگی می کنند باید توجه بیشتری به این سکونت گاه ها شود.

وی با اشاره به اینکه حاشیه نشینی همواره در شهرهای بزرگ وجود داشته است گفت: برخی معتقدند با وجود همه تلاش ها و برنامه ریزی ها باز هم پایانی برای حاشیه نشینی وجود ندارد.