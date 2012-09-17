دومین شماره ماهنامه «بیداری اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویر روی جلد این شماره به تظاهرات مردم سوریه به طرفداری از بشار اسد اختصاص یافته و تیتر «فتنه نظام سلطه در سوریه» بر آن به چشم می‌خورد.

«دوره‌های تاریخی سوریه در عصر معاصر» عنوان مقاله‌ای است که با نگاهی به 4 دوره تاریخی در سوریه، فراز و فرودهای سیاسی این کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.

«مردم باید تصمیم نهایی را بگیرند» عنوان گفتگویی است که با الکساندرو اویلوف کارشناس روسی در مسایل خاورمیانه، در خصوص مسایل سوریه و موضع روسیه در قبال این کشور و تحولات آن انجام شده است.

در این شماره مقاله‌ای درج شده با نام «بیداری اسلامی پروژه جهانی‌سازی را متوقف ساخته است». این مقاله به بررسی تاثیر بیداری اسلامی به عنوان گفتمان غالب جهان اسلام بر جهانی‌سازی به عنوان گفتمان برتر غرب می‌پردازد.

در این شماره می‌خوانید:

- فلسطین جوهره تمام مسایل جهان اسلام است

- طوایف و پیروان مذاهب در کدام سو ایستاده‌اند

- رسانه‌ها از نمایش واقعیت تا تحریف

- جنگ انسانی علیه سوریه

- سوریه در خط مقدم مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی

- جنبش خشمگینان در اسپانیا

- جنبش تسخیر وال استریت.

لازم به ذکر است که این مجله به مدیر مسئولی مهدی گلجان و سردبیری ایمان شمسایی منتشر می شود.