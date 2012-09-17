توضیح بهروان در مورد درخواست نیروی انتظامی/ حکمی برای تخریب نداشتند

غلامرضا بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسائل مختلف فوتبال ایران از جمله درخواست نیروی انتظامی مبنی بر دریافت درصدی از درآمد تبلیغات محیطی ورزشگاه آزادی، برگزاری جام حذفی و دیدار معوقه استقلال و پیکان، وضعیت تیم های بدهکار حاضر در رقابت های لیگ های آزادگان و پایین تر سخن گفت.

جریمه تیم های بدهکار فقط کسر امتیاز

سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال در خصوص آخرین وضعیت تیم های بدهکار حاضر در رقابت های لیگ آزادگان و دسته های پایین تر به خبرنگار مهر گفت: در شرایط فعلی جریمه ای که برای تیم های بدهکار حاضر در رقابت های لیگ برتر، آزادگان و همچنین لیگ های پایین تر در نظر گرفته ایم فقط کسر امتیاز از این تیم هاست که مقدار این کسر امتیاز به میزان بدهی تیم های بدهکار بستگی دارد. خوشبختانه در این خصوص هماهنگی های لازم بین کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی صورت گرفته و صورت جلسه ای نیز به امضا رسیده است.

نمی توانیم تیم های بدهکار را کنار بگذاریم

وی افزود: در رقابت های این فصل تیم های بدهکار را نمی توانیم کنار بگذاریم چون مشکلاتی را برای ما بویژه در برگزاری رقابت ها ایجاد می کنند و به همان کسر امتیاز بسنده می کنیم اما احتمال کنار گذاشته شدن تیم ها در رقابت های فصل آینده لیگ های مختلف وجود دارد.

نیروی انتظامی تابلوهای تبلیغاتی را تخریب کرد

بهروان در خصوص تخریب بنرها و تابلوهای تبلیغاتی محیطی ورزشگاه آزادی توسط برخی از افراد نیروی انتظامی و یگان ویژه، پیش از دیدار تیم های پرسپولیس و نفت تهران تصریح کرد: متاسفانه برخی از دوستان نیروی انتظامی و یگان ویژه از ساعت 10 صبح روز یکشنبه، پیش از بازی تیم های پرسپولیس و نفت تهران در ورزشگاه آزادی حضور داشتند که به بعضی از بنرها و تابلو های تبلیغاتی آسیب رسانده و حتی اجازه نصب برخی دیگر از تابلوهای تبلیغاتی را نمی دادند.

تبلیغات محیطی ورزشگاه ها تابع قوانین سازمان لیگ است نه AFC

وی در همین خصوص خاطر نشان کرد: من خطاب به این دوستان باید بگویم قانون در این خصوص صراحت داشته و قراردادهای مربوط به تبلیغات محیطی و پیرامونی ورزشگاه ها بویژه ورزشگاه آزادی بسته شده است. ضمن اینکه آنها باید بدانند که قوانین تبلیغات محیطی ورزشگاه ها در زمان برگزاری رقابت های لیگ برتر تابع قوانین سازمان لیگ است نه کنفدراسیون فوتبال آسیا .

توصیه به دوستان نیروی انتظامی

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال تاکید کرد: همه موارد در این خصوص در قوانین آیین نامه سازمان لیگ پیش بینی و مشخص شده است. بنابراین اگر دوستان نیروی انتظامی تصورات جدیدی داشته و خواسته های جدیدی را مطرح می کنند این کارها راه رسیدن به خواسته هایشان نیست بلکه راه این کار فقط مذاکره است.

هیچ حکمی برای تخریب بنرهای تبلیغاتی نداشتند

وی در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر تاکید کرد: این افراد که در ورزشگاه آزادی حضور داشتند هیچگونه حکم قانونی برای تخریب تابلوها و بنرهای تبلیغاتی نداشتند. در حال حاضر فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به طور جدی در حال پیگیری این موضوع است. ما در این خصوص همیشه حق الزحمه ای را به نیروی های انتظامی و یگان ویژه می دهیم اما نمی دانم منظور دوستان در یگان ویژه و نیروی انتظامی از حق آنها در مورد تبلیغات محیطی ورزشگاه آزادی چیست؟

دستور شفاهی از مقامات بالا

بهروان خاطرنشان کرد: ما وقتی از مسئولان انتظامی که درون زمین حضور داشتند پرسیدیم که آیا شما حکمی برای تخریب تابلوهای تبلیغاتی محیطی ورزشگاه آزادی دارید، گفتند:" ما در این خصوص دستور شفاهی از مقامات بالا داریم."

اجازه ندادیم بازی پرسپولیس و نفت تهران لغو شود

وی تاکید کرد: در واقع ما سعی کردیم که برای جلوگیری از لغو بازی تیم های پرسپولیس و نفت تهران با حفظ خونسردی خود این مسئله را مدیریت کنیم و اجازه ندهیم که تنش ایجاد شود. در حال حاضر نیز در حال پیگیری این موضوع از طریق مجاری قانونی هستیم.

برگزاری بازی معوقه استقلال و پیکان پس از هفته یازدهم

بهروان در خصوص زمان برگزاری دیدار معوقه استقلال و پیکان نیز خاطر نشان کرد: زمان برگزاری این بازی هنوز مشخص نشده است اما با توجه به اینکه برنامه بازی ها را تا پایان هفته یازدهم لیگ برتر اعلام کرده ایم، زمان برگزاری این دیدار قطعا پس از هفته یازدهم لیگ خواهد بود.

تصمیم نهایی در خصوص جام حذفی پس از جلسه با کی روش

سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال در خصوص برگزاری رقابتهای جام حذفی تصریح کرد: پس از بازگشت کی روش به ایران و جلسه ای که در حضور اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ با وی خواهیم داشت تصمیم نهایی را در خصوص برگزارشدن و یا نشدن جام حذفی خواهیم گرفت، هر چند که باز هم تاکید می کنم موضع شخصی من همچنان برگزاری این رقابت ها است.