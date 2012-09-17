جامعه هنری نیازمند خبرنگاران است

رضا مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با این توضیح که فی نفسه برگزاری هر حرکت فرهنگی و با هر عنوانی به رشد و بالندگی موضوعات تخصصی کمک می کند، اظهار داشت: روزگار ما، روزگار رسانه است. تا جایی که علمای فن معتقدند، «قرن 21 دوران رسانه زندگی است».

این استاد دانشگاه برگزاری نخستین جشنواره «هنر و رسانه» را به فال نیک گرفت و ادامه داد: هرچند برگزاری این جشنواره دیر است ولی این آغاز نقطه عطفی برای سرآغازی ارزنده است.

وی با بیان این که رسانه زندگی مانند هر پدیده ای خوبی و بدی دارد، گفت: فکر می کنم، معاونت امور هنری وزارت ارشاد با برگزاری جشنواره «هنر و رسانه» از بعد خوب به این موضوع نگاه کرده است. برای رشد و ارتقا در بخش کمی و کیفی هدف گذاری کرده و نشان خود را به سمتی هدف گرفته که مجموعه مدیریتی زیربط خود را آگاه تر از قبل نسبت به امور هنری و رسانه ای کند.

مهدوی با اشاره به توجه اهالی رسانه در حوزه های تخصصی به هنر توضیح داد: اهالی رسانه با انواع پوشش خبری، نقد و تحلیل در زمینه های هنری گفتمان دارند. جامعه هنری نیز به این حرفه سخت نیازمند است. در واقع خبرنگاران حوزه هنر می توانند جایگاه واقعی هنرمند را به مردم نشان دهند.

مهدوی با بیان این که جشنواره «هنر و رسانه» می تواند یک رابطه تعاملی خوب بین اهالی رسانه و هنرمندان به وجود آورد، تصریح کرد: خبرنگارانی که به شکل تخصصی در عرصه هنر فعالند موضوعات را بهتر حلاجی و پردازش می کنند. این موضوع تاثیرگذاری دو چندان آثار هنری و معرفی هنرمند را در پی داشته است.

این کارشناس موسیقی با بیان این که جشنواره «هنر و رسانه» نباید فقط به مسایل داخلی محدود شود، گفت: این نکته مهم است که رسانه نباید به ابعاد داخلی و جغرافیایی کفایت کند، موضوعات باید جهانی دیده و جهانی عرضه شوند، به این شیوه خبرنگاران نیز به جایگاه بین المللی دست پیدا می کنند.

نخستین جشنواره «هنر و رسانه» به همت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوعات «هنرهای نمایشی»، «هنرهای تجسمی»، «موسیقی»، «آموزش هنر» و «مد و لباس» برگزار خواهد شد.