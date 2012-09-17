  1. هنر
۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۵۵

در کنار"آرگو"ی ضدایرانی/

تورنتو "زیتون" صهیونیستی را پسندید

تورنتو "زیتون" صهیونیستی را پسندید

جشنواره فیلم تورنتو 21012 نیز شب گذشته با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد و فیلم های ضد ایرانی "آرگو" و صهیونیستی "زیتون" از برگزیدگان آن بودند.

به گزارش خبرنگار مهر "بن افلک" برای ساخت فیلم ضدایرانی "آرگو" که داستانی خیالی درباره آزاد سازی گروگان ها از تهران است تجلیل شد. دیگربرگزیده این بخش نیز فیلم "زیتون" ساخته "اران ریکیلس" فیلمساز رژیم اشغالگر قدس بود.

این فلیم از اکنون جزو نامزدهای دریافت اسکار است. بر اساس یک قانون نانوشته فیلم برگزیده جشنواره تورنتو شانس زیادی برای دریافت جایزه اسکار دارد که "سخنرانی پادشاه"، " میلیونر زاغه نشین" و "زیبایی آمریکایی" از جمله این آثار بوده‌اند. جایزه نخست جشنواره تورنتو را تماشاگران انتخاب می‌کنند.

جایزه بهترین فیلم مستند به فیلم " محصول مصنوعی" رسید. همچنین در ادامه جوایز بخش مستند رتبه های دیگر به فیلم هایی چون "خوانندگان توفان" که مستندی آمریکایی است رسید. همچنین فیلم " انقلاب" ساخته "راب استوارت" تجلیل شد.

در بخش دیوانگی نیمه شب این جشنواره فیلم  "هفت روانی"  جایزه ویژه را دریافت کرد.

کد مطلب 1697858

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