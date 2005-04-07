زنگ سلامت در مدارس كشور به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مرتضي حاجي در مدرسه شهيد محمد باقر صدر با تاكيد بر اينكه روز جهاني بهداشت روز بسيار مهمي است و درسال تحصيلي اهميت ويژه اي دارد ، گفت : روز جهاني بهداشت ، روزي است كه برنامه هاي جدي درباره سلامتي دانش آموزان كشور به طور برجسته به اجرا گذاشته مي شود و فرصتي به وجود مي آيد كه بيش از روزهاي ديگر به بهداشت و سلامتي توجه كرد.

وي با اشاره به اينكه براي داشتن زندگي شاد و بانشاط بايد مراقب سلامتي افراد بود ، افزود : مربيان مدارس با كمك دانش آموزان و واليدن آنها توجه ويژه اي به بهداشت دانش آموزان در مدارس مي شود.

گفتني است به رغم اينكه قرار بود صداي زنگ سلامت مدارس به دعوت وزير بهداشت و با حضور وي صورت بپذيرد اين مراسم بدون حضور وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي برگزار شد.