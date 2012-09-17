برگزاری کلاس مربیگری کونگ فو در سنندج/ مسابقات ژیمناستیک شهدای کردستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کلاس مربیگری درجه سه با حضور 42 مربی سطح استان کردستان از 25 شهریور ماه سال جاری در سنندج آغاز و تا سی ام همین ماه ادامه دارد.

این دوره آموزشی در سالن آمفی تئاتر اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان و با سرپرستی کورش شاهجانی برگزار می شود.

در این کلاس ها فیزیو لوژی، آناتومی، برنامه ریزی و طراحی، نقش مربی، رشد تکامل حرکتی، تغذیه ورزشی، ایمنی در ورزش، روانشناسی ورزشی، تجزیه و تحلیل مهارت ها، مبانی تربیت بدنی و مبانی آمادگی جسمانی تدریس می شود.

مسابقات ژیمناستیک شهدای کردستان برگزار شد

مسابقات هفت جانبه ژیمناستیک شهدای کردستان در رده سنی زیر 12 سال با حضور تیم هایی از استان های کرمانشاه، خوزستان، کردستان، همدان، فارس، ایلام و لرستان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات استان کردستان با مربیگری "جمال کتبی" شرکت کرد و در پایان مقام سوم را به خود اختصاص داد.

در رده سنی زیر 9 سال "پرهام غفوری" و "ماهان غفوری" و در رده سنی زیر 12 سال "چیا قرآنی" از تیم استان کردستان مقام سوم خرک حلقه و پرس سینه را از آن خود کردند.

همچنین در رده سنی زیر 12 سال "میلاد محمدی" توانست مدال طلای پارالل و مدال طلایی قهرمان قهرمانان را کسب کند.