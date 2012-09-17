کردستان در بازی های بومی محلی اردبیل خوش درخشید

هادی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره از مسابقات با حضور هشت تیم و به مدت دو روز در سرعین استان اردبیل برگزار شد.

وی افزود: استان های کرمانشاه، همدان، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان در این مسابقات حضور داشتند.

رئیس هئیت بازی های بومی، محلی و ورزش های سنتی استان کردستان بیان کرد: در رشته چهارگانه پسرانه "فرزاد صالح زاده"، تفنگ بادی "فصیلت عسکری" مقام های دوم را کسب کردند.

کاظمی یادآور شد: در لباس محلی نیز کردستان عنوان بهترین لباس را به خود اختصاص داد و کاپ اخلاق این دوره از مسابقات نیز به استان کردستان اهدا شد.

وی در پایان با اشاره به موفقیت های به دست آمده در ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی استان کردستان گفت: در صورت افزایش حمایت می توان به موفقیت های بیشتری در این عرصه دست پیدا کرد چرا که کردستان ظرفیت های خوبی را در اختیار دارد.