500 برنامه فرهنگی هنری ویژه هفته دفاع مقدس در سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین یوسفی شامگاه شنبه در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج گفت: در این هفته 500 برنامه با محوریت پایگاه ها و واحدهای بسیج دانش آموزی و حوزه های مقاومت و کانون های بسیج اقشار مختلف در سطح شهرستان سنندج اجرا می شود.

وی از جمله این برنامه ها را برگزاری مسابقات قرآن کریم، محافل انس با قرآن، اردوهای بصیرتی،علمی و سیاسی، مسابقات ورزشی و اعزام اکیپ های پزشکی به نقاط محروم در شهرستان سنندج عنوان کرد.

فرمانده بسیج سپاه ناحیه سنندج افزود: در نخستین روز از هفته دفاع مقدس تعدادی از بسیجیان عضو گردان های امام حسین (ع) و امام علی (ع) و بسیج دانش آموزشی سنندج در کنار سایر نیروها در رژه نیروهای مسلح شرکت می کنند.

یوسفی ادامه داد: همزمان با آغاز بازگشایی مدارس زنگ مقاومت و پیروزی با هماهنگی حوزه های بسیج دانش آموزی در سطح مدارس این شهرستان به صدا در می آید.

وی اظهار داشت: حضور در گلزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا در طول هفته دفاع مقدس، برپایی ایستگاه های صلواتی، افتتاح پایگاه های بسیج محلات و کارخانجات ، همایش شورای امر به معروف و نهی از منکر و تجمع بزرگ رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت از دیگر برنامه های این هفته است.

فرمانده بسیج سپاه ناحیه سنندج به اهداف برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس اشاره کرد و بیان کرد: برقراری پیوند نسل جدید با رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و آشنایی جوانان با روحیه و انگیزه ایثارگان دوران دفاع مقدس از جمله اهداف برگزاری برنامه ها و مراسم های این هفته است.

یوسفی یادآور شد: یکی از اولویت ها و اهداف ما ارتقای کیفیت و کمیت برنامه های هفته دفاع مقدس است که خوشبختانه امروز شاهد تحقق این امر هستیم.