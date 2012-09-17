به گزارش خبرنگار مهر، در متن این بیانیه آمده است: "امروز که انوار فروزان اسلام ناب محمدی(ص) قلوب رهجویان حق و حقیقت را در نوردیده و موج اسلامگرایی در عالم طنین انداز شده و منافع شیطانی مستکبرین به خطر افتاده، استکبار جهانی در مقاطعی برای مقابله با گسترش این موج اسلامی دست به اقداماتی نسنجیده می زند.

در پی موفقیت چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران عدم تعهد و ذلت و خواری استکبار به خصوص شیطان بزرگ و سگ درمانده اش اسرائیل و جبران این شکست ذلت بار، این روزها شاهد اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) در یک فیلم موهن به کارگردانی فردی اسرائیلی آمریکایی به نام "سام باسیل" با حمایتهای مالی آمریکا و اسرائیل و انگلیس می باشیم تا بلکه بتوانند نور خدا را خاموش سازند، غافل از آنکه همین حرکتهای سخیف، موجی از بیداری اسلامی در جهان بشریت خلق می نماید که ریشه خودشان را می سوزاند.

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری ورامین به پیروی از رهبری معظم انقلاب اسلامی و مراجع عالیقدر شیعه دامت برکاتهم ضمن ابراز تنفر و انزجار از اهانت کنندگان به ساحت قدسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، سکوت مرگبار مجامع بین المللی و حقوق بشری و سران دست نشانده آمریکا و اسرائیل را به شدت محکوم کرده و اعلام می داریم که ما دانشگاهیان تا برپایی پرچم مقدس "لا اله الا الله و محمد رسول الله" بر فراز قلل جهان لحظه ای آرام و قرار نمی گیریم".

افتخار آفرینی دانشجویان ورامینی در مسابقات قرآنی کشور

دو دانشجوی مرکز علمی کاربردی شهرداری ورامین موفق به کسب رتبه های برتر در هشتمین جشنواره سراسری قرآن دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی شدند.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بخش ادبی و هنری این جشنواره در رشته شعر مجید مه آبادی از استان تهران و مرکز علمی کاربردی شهرداری ورامین، شبنم فرضی زاده از اردبیل و مریم زرنشان از همدان عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

سید احمد احمدی بیان داشت: زهره وظیفه شناس از خراسان رضوی، فتانه سلگی از بوشهر و بهمن مرادی پور از استان تهران مرکز علمی کاربردی شهرداری ورامین نیز نفرات اول تا سوم بخش پژوهشی در رشته داستان نویسی شدند.

وی ادامه داد: در مرکز علمی کاربردی شهرداری ورامین توجه خاص به موارد تربیتی و معنوی می شود و دانشجویان این مرکز علاوه بر فراگیری علوم فنی و رشته های تحصیلی خود همواره علاقه مند به آموختن قرآن و معارف اسلامی بوده اند.