گاردین: انگلیس دارای بیشترین تعداد زندانی زن در اتحایه اروپاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، انگلستان دارای بیشترین تعداد زندانیان زن در اتحادیه اروپاست. تنها در سال گذشته 10181 زن به تعداد زندانیان زن این کشور اضافه شده است. این امر موجب شد تا 17240 کودک بدون مادران خود دوران کودکی شان را سپری کنند.
این آمار بالا موجب بروز نگرانیهایی در خصوص پرورش نسلی از کودکان شده است که دوران کودکی خود را بدون داشتن مادر طی میکنند. آمارها نشان میدهد که تنها 80 کودک در هشت واحد مخصوص کودکان و مادران در کنار مادران خود زندگی میکنند. شواهد نشان میدهد که جدایی میان مادر و کودک آسیبهای طولانی مدت عاطفی، اجتماعی و روان شناختی بر کودکان دارد.
نزدیک به دو سوم پسران انگلیسی که یکی از والدین آنها در زندان به سر میبرد در آینده به ارتکاب جرایم روی میآورند. بیش از یک سوم زنان زندانی در انگلیس به اتهام دزدی در زندانهای انگلیس به سر میبرند.
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