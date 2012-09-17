به گزارش خبرگزاری مهر، لیلی توکلی گفت: 32 ورزشکار از استان‌های کرمان، اصفهان، خوزستان، همدان، زنجان، یزد، البرز، فارس، مازندران، هرمزگان، گیلان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در این جشنواره حضور یافتند که به جز تعداد کمی از آنها که پیش از این سابقه حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور را داشتند، سایرین از ورزشکاران تازه کار به شمار می‌روند.



وی خاطر نشان کرد: در نشستی که ابتدای جشنواره با رئیس انجمن والیبال نشسته داشتیم، مقرر شد انتخاب ورزشکاران به دو منظور انجام شود: یکی برای کوتاه مدت و آماده سازی به جهت رقابت‌های آسیایی جوانان مالزی و دیگری برای پشتوانه‌سازی تیم ملی. بدین منظور ورزشکاران حضوریافته در این جشنواره از نظر فیزیک و توانمندی مورد سنجش قرار گرفتند و افراد منتخب در اولین اردوی آمادگی که از سوی فدراسیون اعلام شود، شرکت می کنند.



نایب رئیس بانوان انجمن والیبال نشسته در پایان ابراز امیدواری کرد که به زودی ورزشکاران منتخب بتوانند در رقابت های گروهی حضور یابند تا به موازات توانایی های فردی، تاکتیک‌های بازی و سایر موارد مورد نظر در آنها نیز تقویت شود.



جشنواره فرهنگی - ورزشی ثامن الحجج (ع)، ویژه استعدادیابی نوجوانان و جوانان دارای معلولیت در 9 رشته ورزشی بانوان و آقایان و در دو رده سنی 13 تا 16 و 16 تا 19 سال از 25 تا 27 شهریور ماه در مشهد مقدس برپاست.