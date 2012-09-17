آسیب های اجتماعی در کمین روستاگریزی/ مهاجرت حرکت روی لبه تیغ

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه جوانان بیشتر از هر گروه سنی دیگر تن به مهاجرت می ‌دهند، این موضوع در بلند مدت برای جوامع روستایی حائز اهمیت خواهد بود چرا که با مهاجرت آنان تولید نسل در جوامع روستایی و همین طور جمعیت پویا در روستاها کاهش می ‌یابد.

این پدیده ضمن کاستن تولید محصول و تضعیف اقتصاد روستایی از حیث اجتماعی و فرهنگی نیز روستاها را دچار ایستایی و مشکل خواهد کرد.

یک کارشناس مسائل اجتماعی در این رابطه گفت: مهاجرت سبب شده جمعیتی که تا سه دهه قبل جزو جمعیت مولد کشور به حساب می‌آمد اکنون به صورت خیل عظیم افراد مشغول به کار یا در مشاغل کاذبی مانند دستفروشی و واسطه‌ گری روزگار بگذرانند.

محمد مهدی نوبخت افزود: رشد جمعیت حاشیه ‌نشین، ظهور خرده فرهنگ های جدید، کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش تعداد کارگران غیر ماهر و نیمه ماهر از نخستین و بارزترین وجوه این پدیده است.

انتقال از شیوه زندگی روستایی به شهری، پیامدهای ناخوشایندی دارد

وی همچنین بحث اقتصادی و کسب درآمد را انگیزه اصلی مهاجرت دانست و اظهارداشت: اگر سرعت دستیابی و بهره برداری از منابع همپای سرعت افزایش جمعیت پیش نرود، میزان عدم توازن بین جمعیت و منابع اشتغال افزایش یافته، موجب مهاجرت بی رویه و در نتیجه میزان بیکاری، ناهماهنگی های اجتماعی و سایر عوارض ناشی از آن مانند فقر، فحشا، اعتیاد، بزهکاری، فشارهای روحی، عصبی و غیره در جامعه می شود.

این کارشناس مسائل اجتماعی دلایل مختلف مهاجرت روستا به شهر را در چهار مولفه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیت شناسی، طبیعی و کشاورزی خلاصه کرد و گفت: از این علل، پارامتر اقتصادی بیشترین فراوانی را از آن خود کرده که بیش از 50 درصد علت های مهاجرت روستا به شهر را تبیین می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه در بین عوامل اقتصادی "کمبود تسهیلات در روستا و بیکاری" از بقیه مهمتر هستند، یادآورشد: با ارائه امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای روستاها به ویژه با در نظر گرفتن انتظارات نسل جوان و ایجاد اشتغال در روستاها می توان از هجوم بی رویه این مهاجران به شهرها جلوگیری کرد.

به هر ترتیب مهاجرت به عنوان پدیده ای اجتماعی که حاصل عدم تامین زیرساختهای لازم در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است بنابراین این مهم باید مورد توجه برنامه ریزان و تصمیم سازان قرار گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یکی از افتخارات دولتهای نهم و دهم تلاش برای تامین زیرساختهای لازم در مناطق محروم بویژه روستاهاست، گفت: ایجاد شغل های موقتی در شهرها، نبود درآمد کافی در روستاها و علاوه براین نشان دادن چهره زیبا از ‌شهرها مهاجرت را به عنوان یک راه ساده برای رسیدن به رفاه بیشتر در مقابل پای روستاییان قرار داده است.

مهرداد لاهوتی افزود: برنامه ‌ریزی ها و تمهیدات مسئولان نقش موثری در رشد مهاجرت دارد، این برنامه‌ ریزی ها می ‌تواند روند رشد مهاجرت را کند یا به آن سرعت بخشد.

برنامه ‌ریزی ها و تمهیدات مسئولان نقش موثری در رشد مهاجرت دارد

وی همچنین با اعلام اینکه منابع مهم و پراهمیت کشاورزی و دامداری نباید کم ارزش تلقی شوند، اظهارداشت: صنایع، معادن و کارخانه ها نمی توانند تمامی افراد متقاضی را جوابگو باشند بنابراین باید وضعیت اقتصادی روستاها را تقویت، اصلاح و احیا کرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: تولیدات کشاورزی و دامی نیز به دلیل نبود شبکه مناسب توزیع با قیمت پایین از روستاییان خریداری و با قیمت بالایی به شهرنشینان فروخته می‌ شود، این امر خود انگیزه برای مهاجرت به شهرها را در میان روستانشیان افزایش می ‌دهد.

وی نبود خدمات کافی و درآمد نامناسب را از دیگر عوامل مهاجرت به شهرها عنوان کرد و افزود: کنترل مهاجرت یک امر ملی است.

لاهوتی یادآورشد: برنامه ‌ریزی مسئولان باید برای کاهش مهاجرت به شهرها انجام شود چراکه پدیده مهاجرت ضررهای زیادی برای مناطق شهری به دنبال دارد.

بدون شک مهاجرت یک تیغ دولبه است چراکه علاوه بر توسعه شهر موجب به وجود آمدن آسیبهای اجتماعی فراوانی از قبیل اعتیاد، زورگیری، قتل، سرقت و غیره می شود بنابراین می ‌توان با ایجاد اشتغال، توسعه و امکانات رفاهی در روستاها و شهرهای کوچک کشور از مهاجرت به شهرها و کلا‌شهرها جلوگیری کرد.

در این ارتباط مدیرکل امور روستایی و عشایری استانداری گیلان نیز گفت: توجه و تخصیص اعتبارات مناسب دولت برای محرومیت ‌زدایی و توسعه روستاها موجب مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها می شود.

سید عیسی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اجرای طرح هادی را در مهاجرت معکوس بسیارموثر دانست و افزود: اجرای صحیح این طرح بالندگی و توسعه روستاها را به همراه دارد.

توسعه روستایی مقدمه و بستر تولید در جامعه است

وی همچنین توسعه روستایی را به عنوان مقدمه و بستر توسعه تولیدی نام برد و اظهارداشت: توجه به این مهم و رسیدن به این هدف بزرگ نیازمند شناسایی ظرفیتها و موانع، برنامه ریزی مناسب و تعامل میان دستگاه های اجرایی است.

مدیرکل روستایی و عشایری استانداری گیلان در ادامه به اهمیت راه روستایی اشاره کرد و گفت: توسعه و آسفالت راه های روستایی باعث افزایش میزان دسترسی مردم به سایر امکانات مورد نیاز زندگی می شود.

وی در ادامه ظرفیت گردشگری را یکی از مهمترین قابلیتهای روستاهای گیلان عنوان کرد و افزود: با برنامه ریزی هدفمند و کاربردی می توان ازاین ظرفیت فوق العاده، زمینه توسعه همه جانبه روستاها را فراهم و از مهاجرت جوانان به شهرها کاست.

مهدوی گردشگری پایدار روستایی را یکی از انواع مهم گردشگری دانست و اظهارداشت: این نوع گردشگری علاوه بر حفظ ارزشهای سنتی، عقاید و آداب و رسوم می تواند فرصتهای را برای ایجاد توسعه پایدار بوجود آورد.

وی یادآورشد: این صنعت می تواند به عنوان یک راهبرد کلیدی منجر به بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی شود که مسئولان باید به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

ای‌ کاش روستانشینان چهره نازیبایی که پشت توسعه و خدمات شهری وجود دارد را نیز می ‌دیدند، این قشر بی شیله پیله نمی ‌دانند که این شهرها دیگر برای خود شهرنشینان هم جا ندارند.