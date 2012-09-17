50 درصد بیسوادان پاکدشت باسواد شدند

مرضیه اتابکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس سامانه سوادآموزی به صورت کشوری ، افرادی باید تحت پوشش قرار گیرند که حتما بی سواد باشند که از سال 89 تاکنون 50 درصد بیسوادان این شهرستان تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی تأکید کرد: از اردیبهشت سال گذشته اداره نهضت با آموزش و پرورش ادغام شده و یکی از واحدهای این اداره به حساب می آید که بر این اساس مدیر آموزش و پرورش پاکدشت در جلسه ای که در خصوص نهضت برگزار شد در سخنان خود به آموزش فرد به فرد اشاره کرده و خواستار تبلیغات در سطح شهرستان شد.

رئیس نهضت سوادآموزی شهرستان پاکدشت ادامه داد: بعد از تبلیغاتی که انجام دادیم توانستیم برای سال تحصیلی جدید 300 نفر بیسواد،60 نفر آموزش دهنده و 29 نفر نیز به عنوان آموزشیار جذب کنیم.

وی بیان داشت: جلساتی برای هماهنگی با مدیران مدارس برگزارشده و کتاب و بسته های آموزشی در اختیارآموزش دهنده ها قرار گرفته تا به امید خدا سال پرباری برای نهضتی ها باشد و امیدواریم شاهد روزی باشیم که هیچ بیسوادی در کشورمان نباشد.