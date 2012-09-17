تاکید مجدد نتانیاهو بر تعیین خط قرمز برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم ، "بنیامین نتانیاهو" روز گذشته در اظهاراتی ادعا کرد که ایران در آستانه ساخت تسلیحات اتمی است و 6 تا 7 ماه دیگر به این توانمندی خواهد رسید.

بر این اساس، وی با این اظهارات در نظر دارد بار دیگر "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا را به تعیین خط قرمزهایی واضح برای ایران در موضوع هسته ای وادار کند که خود بیانگر اوج اختلافات اسرائیل و آمریکا در چند دهه گذشته است.

نتانیاهو روز گذشته در گفتگو با دو شبکه آمریکایی مدعی شد که ایران در اواسط سال 2013 به میزان 90 درصد مسیر دستیابی به اورانیوم غنی سازی شده برای تولید بمب اتمی را پیموده است.

وی بر مبنای همین استدلالهای خودش از واشنگتن مجددا خواست خط قرمزهایی برای ایران تعیین کند که در صورت تجاوز از آن با اقدام نظامی مواجه شود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه ان بی سی نیز تعیین خط قرمز برای ایران را دلیل خوبی برای کاهش احتمال حمله به تاسیسات هسته ای این کشور دانست.

این اظهارات در حالی مطرح شده که طی هفته گذشته مقامات ارشد آمریکایی از جمله باراک اوباما ، لئون پانتا و هیلاری کلینتون در اظهاراتی تعیین خط قرمز برای ایران را صریحا رد کرده بودند.

هفته گذشته رئیس جمهوری آمریکا در جمع بیش از 1200 خاخام یهودی آمریکایی گفت من برای ایران هیچ شرط و خط قرمزی تعیین نخواهم کرد، زیرا هیچ رهبری در جهان دستهای خودش را نمی بندد.

در تحولی دیگر، "سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل در اظهاراتی مدعی شد که اختلافات آمریکا و اسرائیل در موضوع هسته ای ایران زیاد عمیق نیست!