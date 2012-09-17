ایران به انحصار 3 غول نفت جهان پایان داد/شکست تحریم جدید پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی برخی از کشورهای اروپایی برای کاهش صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران، اخیرا برخی از کشورهای اروپایی توقف صنعت خودروسازی کشور را با عدم عرضه برخی از گریدهای خاص پتروشیمی ویژه صنعت خودروسازی هدف گذاری کرده بودند.

با توافق چند شرکت نفتی و پتروشیمی بزرگ جهان، قرار بود فروش دو گرید خاص و پیجیده پتروشیمی به برخی از خودروسازی‌های ایران متوقف شود و در این صورت تولید خودرو در ایران به دلیل افزایش تامین برخی از قطعات از خارج به شدت کاهش پیدا می‌کرد.

پیگیری‎‌های خبرنگار مهر نشان می دهد اخیرا با مشارکت متخصصان داخلی صنعت پتروشیمی، دو گرید استراتژیک و انحصاری پتروشیمی تولید و به بازارهای داخلی عرضه شده است که با دستیابی ایران به دانش فنی این 2 محصول جدید پتروشیمی، رسما طرح تحریم فروش این محصولات با شکست روبرو شده است.

در حال حاضر طرح تولید نیمه صنعتی گرید ضربه‌پذیر پلی پروپیلن و یک پلی اتیلن سنگین جدید در صنعت پتروشیمی ایران آغاز شده است که با تولید بومی این محصولات امکان تولید باک خودرو و سپر انواع خودرو در داخل ایران فراهم می‌شود.

در شرایط فعلی صنعت پتروشیمی ایران با سابقه حدود 50 سال علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد ارزی، ماموریت جدیدی به منظور خنثی سازی برخی از تحریم های بین المللی پیدا کرده است و پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه و افزایش تنوع تولید محصولات، امکان مقابله با تحریم‌های بیشتر فراهم شود.



جزئیات مقابله با تحریم واردات یک محصول پتروشیمی



رضا رحمانی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز تولید یک محصول انحصاری و استراتژیک در صنعت پتروشیمی ایران، گفت: برای نخستین بار در ایران امکان تولید محصول جدید پتروشیمی" گرید ضربه‌پذیر پلی پروپیلن" فراهم شده است.

وی با تاکید بر اینکه این گرید پلی پرپیلن در صنایع خودروسازی ایران و جهان به منظور تولید سپر انواع خودرو کاربردهای فراوانی دارد، تصریح کرد: در حال حاضر خط تولید در مقیاس نیمه صنعتی این محصول پتروشیمیایی در مجتمع پتروشیمی شازند راه اندازی شده است.

مدیر عامل پتروشیمی شازند با اعلام اینکه در حال حاضر بازار گریدهای پلی پروپیلن ویژه تولید سپرخودرو " گریدهای راکتوری" در ایران حدود 6 هزار تن در سال است، اظهار داشت: بر این اساس، بخش عمده ای از این محصولات پتروشیمی به منظور تامین نیاز بازارهای داخلی از خارج کشور واردات می شود.

این مقام مسئول در تشریح برخی از ویژگی های فنی و عملیاتی تولید این محصول جدید پتروشیمی، توضیح داد: گریدهای راکتوری ایجاد فاز الاستومریک کاملا پراکنش یافته با سایز قطرات ریز در ماتریس پلی پروپیلن است که ضربه پذیری محصول نهایی را بدون نیاز به افزودن برخی از افزودنی ها بهبود می بخشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون به علت اعمال تحریم‌ها امکان واردات این نوع گریدهای راکتوری به شدت کاهش یافته است، اظهارداشت: برخی از صنایع پایین دستی خودروسازی به مصرف گرید های بی کیفیت تر کامپاندی روی آورده اند.

رحمانی با اشاره به اینکه بر این اساس تعریف یک طرح تحقیقاتی این نوع گرید خاص پتروشیمی در مقیاس نیمه صنعتی به منظور دستیابی دانش فنی در مقیاس صنعتی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: استفاده آزمایشی از این محصول جدید پتروشیمی در برخی از صنایع خودروسازی با موفقیت انجام شده است.

مدیرعامل پتروشیمی شازند با تاکید بر اینکه پس از کسب این موفقیت در مقیاس نیمه صنعتی، تدوین دانش فنی و تهیه کاتالیست تولید این گرید در مقیاس صنعتی در واحد پلی پروپیلن پتروشیمی شازند با توجه به نیاز بازار به زودی آغاز می شود، خاطرنشان کرد: با این تولید صنعتی یک گام بلند برای مقابله با تحریم برخی از کشورهای غربی و خودکفایی کشور از واردات یک محصول استراتژیک پتروشیمی برداشته شده است.

شکست انحصار 3 غول پتروشیمی جهان

وی در ادامه از تولید یک پلی اتیلن سنگین جدید برای تولید باک خودرو خبر داد و افزود: هم اکنون نیاز سالانه کشور به این پلیمر حدود 6000 تن است.

مدیر عامل پتروشیمی شازند با یادآوری اینکه به علت حساسیت باک خودرو از لحاظ ملاحظات زیست محیطی و ایمنی تنها برای سه گرید خاص در سطح جهان بریا تولید این محصولات وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر در کل جهان تنها معدود شرکتهایی همچون بوریالیز، بازل و توتال فرانسه مجوزهای استفاده در تولید باک را دریافت کرده اند .

این مقام مسئول با اعلام اینکه هم اکنون لیسانس تولید این گرید خاص در اختیار هیچ یک از شرکت‌های فعال پتروشیمی در منطقه خاورمیانه نیست، تاکید کرد: از سوی دیگر تاکنون گریدی پتروشیمیایی با مشخصات مورد نیاز شرکت‌های خودرو سازی ایران برای این منظور خاص در کشور تولید نشده بود .

به گفته رحمانی کامپاند باک خودرو تولید شده در پتروشیمی شازند (اراک) در اختیار یکی از شرکت‌های تولید کننده باک خودرو قرار گرفت و باک تولید شده آزمایش‌های لازم را با موفقیت پشت سر گذاشت و مورد تایید کارشناسان قرار گرفته است.