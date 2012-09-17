آمادگی 4 بیمارستان خصوصی تهران برای کاهش ساعت کار پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب قدسیان افزود: تاکنون 4 بیمارستان خصوصی تهران برای اجرای قانون ارتقای بهره وری خدمات کارکنان بالینی نظام سلامت داوطلب شده اند که کارگاه آموزشی رابطان و نمایندگان آنها برای آشنایی با این قانون هفته آینده برگزار می شود.

وی ادامه داد: در صورت لزوم سازمان نظام پرستاری نرم افزار اجرای این قانون را نیز در اختیار این بیمارستانهای خصوصی قرار می دهد تا شاهد آغاز اجرای این قانون در بخش غیر دولتی باشیم.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: در مجموع حدود 70 بیمارستان خصوصی در تهران وجود دارد که با اجرای این کارگاه آموزشی انتظار داریم به سرعت تعداد بیشتری از آنها اجرای این قانون را آغاز کنند.

وی گفت: بیمارستانهای خصوصی تهران حداکثر تا آذر امسال برای اجرای قانون ارتقای بهره وری فرصت دارند و مرحله بعد شکایت از بیمارستانهایی است که در این زمینه کوتاهی و بی توجهی کرده اند. استاندار تهران نیز قول داده است که مسئله شکایت از این بیمارستانها را پیگیری کند.

قدسیان ادامه داد: بیمارستانهای خصوصی بر خلاف بیمارستانهای دولتی، چندان با مشکل کمبود نیرو مواجه نیستند به خصوص اینکه در بسیاری از این بیمارستانها از نیروهای شاغل در بخش دولتی به عنوان شیفت دوم هم استفاده می کنند.

وی ادامه داد: با این حال با توجه به اجرای این قانون در بخش دولتی اگر بیمارستانهای خصوصی همچنان نسبت به اجرای این قانون کوتاهی کنند، به زودی نیروهای پرستار خود را از دست می دهند و بسیاری از این نیروها از بخش خصوصی به بخش دولتی می روند.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران گفت: بیمارستانهای خصوصی همچنین محدودیت پرداخت اضافه کار به پرستاران را تا 80ساعت در ماه ندارند و هر چقدر که پرستاران در بیمارستان خصوصی کار کنند، اضافه کار آن را دریافت می کنند.

وی ادامه داد: در بخش دولتی بیمارستانهایی که نیروی کافی داشته اند عملا سقف اضافه کار 80 ساعت را رعایت کرده اند اما جاهایی که کمبود نیرو داشته اند، عملا نتوانسته اند این کار را انجام دهند و اضافه کار مازاد پرستاران را در قالبهای دیگر پرداخت کرده اند.