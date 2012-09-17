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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۷

آیت الله طبسی:

جریانی می‌خواهد اعتقادات منحرفش درباره مهدویت را به جامعه القاء کند

جریانی می‌خواهد اعتقادات منحرفش درباره مهدویت را به جامعه القاء کند

قم - خبرگزاری مهر: استاد درس خارج حوزه علمیه گفت: امروز در داخل و خارج از کشور جریانی به راه افتاده که در زمینه مباحث مهدویت بدنبال ایجاد انحراف و سوء استفاده از آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نجم الدین طبسی شامگاه یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، با بیان اینکه انتظارات و توقعات از این مرکز افزایش یافته و مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم در طی سالهای اخیر آثار و برکات فراوانی داشته است، افزود: امروز علوم مختلف در حوزه علیمه متولی دارد اما جای سئوال دارد در حوزه‌ای که اعتبارش به امام زمان(عج) است چرا به دروس مهدویت آنگونه که شایسته آن است توجه نشده است.

وی عنوان کرد: امروز برخی از فرقه‌ها در کشورهای منطقه بدنبال القاء ادبیات و اعتقادات خود در زمینه مهدویت هستند و توان خود را در این راستا بسیج کرده تا اعتقادات در زمینه مهدویت را منحرف کنند.

استاد درس خارج حوزه علمیه تاکید کرد: امروز باید افرادی متولی مسئله مهدویت شوند و نیروهایی تربیت کنند تا از عهده سئوالات و شبهات مطرح شده در زمینه مهدویت برآیند.

وی ادامه داد: امروز در داخل و خارج از کشور جریانی به راه افتاده است که در زمینه مباحث مهدویت بدنبال ایجاد انحراف و سوء استفاده از آن هستند و در این راستا با مطرح کردن روایاتی با اسناد ضعیف می‌خواهند افکار و اعتقادات منحرف خود را به جامعه القاء کنند.

آیت الله طبسی اضافه کرد: اگر مسئله مهدویت متولی خاصی نداشته باشد افراد غیر متخصص ورود پیدا خواهند کرد.

وی با تقدیر از حوزه علیمه که در زمینه توجه به مسئله مهدویت ورود پیدا کرده است، افزود: هم اکنون تعداد 2 هزار روایت، 400 آیه و ده‌ها جلد کتاب در زمینه مهدویت در اختیار است که امیدواریم خروجی‌های این مرکز با استفاده و بهره برداری از این منابع بتوانند موضوع مهدویت را از انحرافات مصون نگه دارند.
 

کد مطلب 1697923

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