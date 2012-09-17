به گزارش خبرگزاری مهر، خانم «کاتیا مالاتستا» مدیر این جشنواره طی نشست خبری گفت: تعداد 250 فیلم از سراسر دنیا به دبیرخانه جشنواره رسیده که 57 فیلم را برای این دوره برگزیدیم که از جمهوری اسلامی ایران هم فیلم های بسیار خوبی در جشنواره امسال حضور دارند. فیلمهای ایرانی در بیان حقایق زندگی انسانی مهارت خاصی داشته و کارگردانان ایرانی در به کار بردن زبان سینما جهت بیان حقایق مهارت خاصی دارند.

«آلساندرو مارتینلّی» مدیر بخش دیالوگ بین الادیان استان ترنتو ایتالیا نیز در این نشست گفت: این فستیوال موضوع خاص و مشکلی را جهت معرفی برگزیده و بایستی به گونه ای رفتار نماید که فقط به مشترکات ادیان بپردازد، چرا کلید موفقیت این فستیوال تاکنون در همین موضوع خاص نهفته است.

وی افزود: بحث دیالوگ بین ادیان بحثی است که همیشه باید به آن پرداخت و نباید کنار گذاشته شود. چرا که هرگاه صحبت از مذهب و دین به میان می آید صحبت از عموم مردم یک کشور است و درست به همین دلیل بود که واتیکان حمایت خود را از این جشنواره اعلام نموده و کمک به این جشنواره از اولویتهای واتیکان است لذا باید کمک کرد که مردم نیازهای معنوی خویش را بیابند و پاسخ مناسبی به سئوالات خویش پیدا بکنند.

« مانتوانو» رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه سالزیانا ایتالیا نیز گفت: چهار سال است که میزبان این جشنواره در شهر رم در دانشگاه خودمان هستیم که برای ما جای بسی افتخار است. دانشجویان دانشگاه سالزیانا از تمام دنیا هستند و امروزه گاهی بیان یک حقیقت ساده، تبدیل به یک امر پیچیده و مشکل می شود ولی این فستیوال موفق شده است که با تمامی دانشجویان ما ارتباط مستقیم و خوبی پیدا کند و بحث دیالوگ بین ادیان که یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در دانشکده ارتباطات است را به خوبی از طریق زبان سینما برای دانشجویان تبیین نماید.

«پیر فرانچسکو ساکّو» از ستاد مطالعات و برنامه ریزی دیپلماتیک وزارت امور خارجه در این جلسه حضور داشت و به تحولات اخیر به وجود آمده در کشورهای نزدیک به قاره اروپا اشاره نمود و گفت: اینگونه تحولات در سیاستگذاری و برنامه ریزی سیاست خارجی ایتالیا نقش بسیار مهمی را ایفا می کند .

در پانزدهمین جشنواره فیلم «مذهب امروز» که از 12 تا 24 اکتبر 2012 در ایتالیا برگزار می شود، 9 فیلم از جمهوری اسلامی ایران نیز حضور دارد و دو نفر از کارگردانان ایرانی به دعوت جشنواره در هیات داوران این جشنواره حضور خواهند داشت و تعدادی از کارگردانان هم به عنوان میهمان از کشورمان دعوت شده اند.