مراسم آغاز تحصیلی مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سال تحصیلی مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، با حضور آیت الله رضا استادی رئیس شورای مدیریت حوزه، حجت الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور، آیت الله نجم الدین طبسی از اساتید دروس خارج حوزه و پژوهشگر حوزه مهدویت، حجت الاسلام مجتبی کلباسی مدیر مرکز تخصصی مهدویت، حجت الاسلام سید حسن ربانی رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و همچنین استادان، طلاب و دانش پژوهان این مرکز برگزار شد.



در این مراسم که در مرکز تخصصی مهدویت حوزه علیمه قم برگزار شد، حجت الاسلام محسن قرائتی، آیت الله نجم الدین طبسی و حجت الاسلام مجتبی کلباسی به سخنرانی پرداختند.



مدیر مرکز تخصصی مهدویت با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این مرکز اظهار داشت: تاکنون 300 نفر از طلاب در سطح سه و چهار در این مرکز فارغ التحصیل شده‌اند که تشکیل هیئت‌های علمی و تخصصی، آموزش از راه دور برای بیش از 200 هزار نفر، چاپ و انتشار 120 کتاب با موضوع مهدویت، ارائه 70 پایان نامه طلاب سطح سه و چهار و آموزش تعداد هزار و 600 نفر از طلاب مربی در سراسر کشور از برنامه‌های این مرکز بوده است.



در پایان این مراسم نیز از طلاب بر‌تر در زمینه‌های آموزش، پژوهش و تبلیغ در سال تحصیلی گذشته مرکز تخصصی مهدویت تقدیر شد.



در بخش برترین‌های آموزش حجج الاسلام سید احمد موسوی، محمدرضا ثقفی، زهیر دهقانی، مهدی افراسیابی، فیض الله خشجان، حجت الله مالزیری و در بخش برترین‌های پژوهش حجج اسلام مقداد براتی، الیاس پورحسن و مرتضی حسن‌پور و در بخش برترین‌های تبلیغ نیز حجج الاسلام رضا ایمانی، محمود شیریان و سید مجتبی فلاح مورد تجلیل قرار گرفتند.

