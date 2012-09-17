ساخت پنج مدرسه توسط انجمن حامی در مناطق محروم

حمید لامعی در بازدید از کتابخانه سعید طاهری روستای هوتن گنبدکاووس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدرسه راهنمایی مسعود احمدی در کردستان، مدرسه ابتدایی مرغ آمین مازندران در نور، مدرسه حامی سیستان و بلوچستان، مدرسه هورشید لرستان از جمله این مدار هستند.

بازدید کرد.

مسئول انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی (حامی) افزود: کتابخانه هوتن گنبدکاووس در سالجاری توسط این انجمن تعمیر و راه اندازی شد تا فرزندان این مرز و بوم بتوانند دانش و آگاهی خود را بالا ببرند.



وی اظهار داشت: این انجمن در سال 80 برای تجهیز کتابخانه و ساخت مدارس، کتابخانه های روستاهای دور دست و حاشیه و مرزی کشور تاسیس شده است.

به گزارش مهر، کتابخانه روستایی سعید طاهری هوتن در مکانی به ابعاد 4 در 8 متر مربع در روستای هوتن فعال است و بیش از 53 عضو دارد.