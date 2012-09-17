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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ساخت پنج مدرسه توسط انجمن حامی در مناطق محروم

ساخت پنج مدرسه توسط انجمن حامی در مناطق محروم

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: مسئول انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی (حامی) گفت: تا کنون پنج مدرسه توسط این انجمن در مناطق محروم کشور احداث شده است.

حمید لامعی در بازدید از کتابخانه سعید طاهری روستای هوتن گنبدکاووس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدرسه راهنمایی مسعود احمدی در کردستان، مدرسه ابتدایی مرغ آمین مازندران در نور، مدرسه حامی سیستان و بلوچستان، مدرسه هورشید لرستان از جمله این مدار هستند.
بازدید کرد.

مسئول انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی (حامی) افزود: کتابخانه هوتن گنبدکاووس در سالجاری توسط این انجمن تعمیر و راه اندازی شد تا فرزندان این مرز و بوم بتوانند دانش و آگاهی خود را بالا ببرند.

وی اظهار داشت: این انجمن در سال 80 برای تجهیز کتابخانه و ساخت مدارس، کتابخانه های روستاهای دور دست و حاشیه و مرزی کشور تاسیس شده است.
 
به گزارش مهر، کتابخانه روستایی سعید طاهری هوتن در مکانی به ابعاد 4 در 8 متر مربع در روستای هوتن فعال است و بیش از 53 عضو دارد.
کد مطلب 1697937

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