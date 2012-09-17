توهین به پیامبر(ص) جنایت بزرگ مدعیان تمدن غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله‌ محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: هدف از انجام این زنجیره جنایات، حمله به مقدسات مسلمین به ویژه به پیامبر عزیزمان محمد‌(ص) سمبل هویت ما و قرآن کریم،ضربه زدن به امت اسلامی و پایه های هویت بخش و زیربنای موجودیت و عوامل وحدت و اتحاد آن است.

وی در عین حال تصریح کرد: حمله به حرمت پیامبر عزیزمان محمد(ص) به هیچ وجه یک اقدام اتفاقی و فردی نبوده بلکه نشان‌دهنده وجود توطئه‌ای از سوی سازمان‌های جاسوسی آمریکا و صهیونیسم‌ و نشان‌دهنده وجود سیاست برنامه‌ریزی شده‌ای است که هدف آن سلب موارد اتحاد مسلمین و وارد آوردن ضربه به عوامل اتحاد و وحدت بخش بین صفوف امت اسلامی و سرانجام در هم شکستن عزت و شوکت مسلمانان و خوار‌نمودن آنان است.

دبیرکل مجمع با بیان اینکه اتخاذ موضع یکپارچه در مقابله با این سیاست شیطانی از سوی کلیه مسلمانان در سرتاسر جهان به ویژه از سوی سیاستمداران و مسؤولان در کلیه کشورها امری لازم است، گفت: توطئه‌ای علیه مقدسات اسلامی‌در هماهنگی‌با توطئه برانگیختن فتنه‌ها میان گروه‌های مسلمین و بجان هم‌انداختن آنان وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: این دو توطئه بزرگ هدف واحدی را دنبال می‌کنند و آن درهم ریختن اتحاد مسلمین و جلوگیری از بیداری کیان بزرگ و رو به گسترش امت اسلامی و جلوگیری از تولد امت واحده اسلامی که رهبری بزرگ جهان بشریت را به‌عهده خواهد گرفت، است.

آیت الله اراکی تأکید کرد: مهمترین موضوعی که همه مسلمانان برای مقابله با این دو توطئه باید در پیش بگیرند، متحد نمودن صف اسلامی خود و بازگشت به شریعت خداوند متعال و آموزه‌های قرآن عظیم و سنت جاودان رسول اکرم (ص) در زندگی آنان و تلاش در جهت شکل گیری امت اسلامی جهانی است.

وی با اشاره به اینکه بیداری اسلامی به ‌شکرانه خداوند هم اکنون در سرزمین‌های اسلامی گسترش یافته و نوید‌دهنده میلاد خود به امت محمدی واحده است، افزود: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ضمن محکوم نمودن این جنایت وقیحانه، به مرتکبان آن نسبت به پاسخ سختی که از سوی کلیه پیروان مؤمن ادیان الهی و شریعت‌های آسمانی به ویژه توده‌های مسلمان، در جای جای زمین خواهد داشت، هشدار می‌دهد.