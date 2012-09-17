سند دیگر در پشت پرده مرگ سفیر آمریکا در لیبی/ واشنگتن از همه چیز خبر داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، با وجود آنکه مقامات آمریکایی گزارش هفته گذشته ایندیپندنت را درباره

اطلاع آمریکا از حمله به کنسولگری این کشور در شهر بنغازی و کشته شدن سفیر این کشور محکوم کردند، یک مقام امنیتی دیگر لیبی روز گذشته تایید کرد تنها سه روز پیش از این حمله به آمریکا هشدار جدی داده بودیم.

این مقام امنیتی لیبی که خواست نامش خواشت نشود، به مقامات آمریکایی گفته بود: اوضاع امنیتی در کنسولگری آمریکا در لیبی نگران کننده است.

وی افزود: این اولین باری نبود که درباره حمله احتمالی به کنسولگری آمریکا در لیبی هشدار دادیم ولی مقامات آمریکایی بارها آن را نادیده گرفته و به دیپلمات هایشان هیچ هشداری ندادند.

مقامات امنیتی لیبی که هم اکنون در تلاش برای دستگیری افراد مرتبط با این حمله هستند، اعلام کردند تاکنون بیش از 50 نفر را در رابطه با این حمله بازداشت کردند.

با افشای اطلاع آمریکا از کشته شدن "کریس استیونز" سفیر آمریکا در لیبی، مقامات آمریکایی تایید کردند که این حمله از پیش طراحی شده بود.

رسانه های خبری همچنین از گم شدن اسناد حساس کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی خبر دادند که شامل اسامی اتباع لیبیایی بودند که برای آمریکا کار می کردند. در این اسناد همچنین به قراردادهای نفتی دولت آمریکا با لیبی اشاره شده است.

اگزمینر نیز به نقل از پولیتیکو می نویسد: کاخ سفید پنجشنبه گذشته انکار کرد که هشدارهایی را درباره حمله به سفارتخانه هایش در خاورمیانه در سالگرد حملات 11 سپتامبر دریافت کرده است.

همچنین منابع بسیار معتبر اعلام کردند که دولت باراک اوباما روز پنجم سپتامبر هشدارهایی را درباره تهدید به حمله به بیش از 7 سفارتخانه در خاورمیانه در سالگرد حملات 11 سپتامبر دریافت کرده اما همه را نادیده گرفته است.

واشنگتن پست نیز در مطلبی فاش کرد: اوباما روز پنجم سپتامبر یعنی یک هفته پیش از حمله به سفارت آمریکا در قاهره و همچنین حمله به کنسولگری این کشور در بنغازی در یک جسه توجیهی محرمانه شرکت کرد.

همچنین قرار بود که یک جلسه محرمانه دیگر ساعت10:50 دقیقه صبح روز چهارشنبه یک روز پس از این حملات برگزار شود اما این جلسه لغو شد و رئیس جمهوری آمریکا سر از یک بازار خیریه در لاس وگاس درآورد.