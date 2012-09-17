علیرضا شهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کاربرد زمین شناسی اظهار داشت: نقشه زمین شناسی به کاهش خسارت زمین لرزه و همچنین کارهای عمرانی کمک فراوانی می کند.



وی ادامه داد: اکتشاف مواد معدنی، مطالعات لرزه خیزی، پیش بینی خطر بلایای طبیعی، مطالعات زیست شناسی، انجام طرح های عمرانی و انجام تحقیقات و علوم وابسته از جمله فواید نقشه زمین شناسی است.

وی با بیان اینکه در بحث اکتشاف مواد معدنی به خوبی از نقشه ها می توانیم استفاده کنیم، اضافه کرد: کاربرد دیگر نقشه با توجه به گسل ها توسعه شهرها می توان بر اساس آن انجام گیرد.



مدیر کل دفتر زمین شناسی منطقه ای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: متاسفانه برخی از طرح های عمرانی مانند مانند سمیرم به شهرکرد بر اساس گسل ساخته نمی شود.



شهیدی گفت: نقشه زمین شناسی به برنامه ریزی و انجام بهینه های طرح های مسیر یابی جاده ها و خطوط انتقال نیرو، انرژی و آب کمک می کند.



وی اظهار داشت: این نقشه به برنامه ریزی و انجام بهینه طرح های مکان یابی صنعتی و شهری و همچنین جانمایایی زباله های اتمی کمک کند.



مدیر کل دفتر زمین شناسی منطقه ای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه نقشه زمین شناسی رکن اصلی در مطالعات زمین شناسی کشور و جهان است، اضافه کرد: نقشه های زمین شناسی پایه مطالعات منطقه ای و جهانی می تواند داشته باشد.

فروش 6 هزار نقشه در سال 88



شهیدی گفت: در سال 88 بیش از 6 هزار نقشه زمین شناسی در سازمان به فروش رسیده است.

مدیر کل دفتر زمین شناسی منطقه ای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: نقشه های زمین شناسی مهم ترین ابزار و هستند که برای شناخت محیط پیرامونی از آن استفاده می کنیم.