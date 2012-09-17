طلاب خود را در جهت رفع شبهات اعتقادی آماده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی شامگاه یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه گاهی قدر شناسی مدیرانی که تمام وقت و نیروی خود را صرف خدمت می کنند را به خوبی انجام نمی دهیم گفت: خداوند بر ما منت نهاد که شخصی مانند امام خمینی (ره) را آفرید که ایشان آن حرکت بزرگ را رقم زد و جرقه نور در عالم ظلمت ایجاد کرد.
وی افزود: اگر رهبری عالمانه، مدیریت مدبرانه و برکات وجودی امام خمینی(ره) پس از انقلاب نبود انقلاب به جایی نمیرسید و هزار باره نابود شده بود.
نماینده مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: بعد از رحلت امام خمینی(ره) نیز خدا بر ما منت نهاد و روح ایشان در مقام معظم رهبری حلول پیدا کرد که ما وظیفه داریم قدردان این نعمت باشیم و اگر کفران نعمت کنیم باید منتظر عقوبت آن باشیم.
وی ادامه داد: باید اعتراف کنیم ارزش این نعمت ها به قدری است که یک عمر فکر کردن به آن کافی نیست و هر کس منصفانه فکر کند کمابیش به اندازه درک و فهم خود خواهد فهمید و بر همه اینها شعاعی از برکت وجودی حضرت ولی عصر(عج) تابیده است که می توانند جامعه را حفظ کنند و کشتیبان این کشتی باشند.
آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه به واسطه خیر و برکت وجودی حضرت ولی عصر(عج) است که خداوند این خیرو برکت را بر ما ارزانی داشته است گفت: باید سعی کنیم کارهایمان را طوری تنظیم کنیم که مورد قبول آن حضرت قرار گیرد و در همه نیازمندی ها دست یاری به سوی ایشان دراز کنیم.
باید نیاز جامعه اسلامی را در نظر بگیریم
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به طلاب اظهار داشت: باید در انتخابها و کارها و برنامه ریزیها نیاز جامعه اسلامی را در نظر بگیریم و ببینیم نیاز نسل امروز و نسل آینده به چه چیزی است که در جهت رفع آن نیاز ها قدم برداریم.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اساس حوزه بر فقاهت است اما این بدان معنی نیست که وظایف دیگری نداریم و لازم است امروز مسائل روز و اتفاقاتی که در سایت های اینترنتی روی می دهد را به خوبی رصد کنیم و در صدد رفع شبهات مطرح شده در فضای سایت ها باشیم.
آیت الله مصباح در پایان گفت: امروز صدها سایت شبانه روز در حال شبهه افکنی و تشکیک در مسائل اعتقادی اسلام از توحید گرفته تا نبوت و امامت و .. هستند و آیا اکتفا کردن به حداقل ها می تواند ما را در پاسخگویی به این شبهات کمک کند یا باید مطالعه و پژوهش های خود را بیشتر و عمیق تر کنیم تا بتوانیم پاسخگوی این شبهات باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به شبهه افکنی صدها سایت اینترنتی در مورد مسائل اعتقادی گفت: امروز وظیفه طلاب این است که در جهت حل مشکلات جامعه و رفع شبهات اعتقادی تلاش کنند و خود را برای هر چه بهتر پاسخگو بودن در این راه آماده کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی شامگاه یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه گاهی قدر شناسی مدیرانی که تمام وقت و نیروی خود را صرف خدمت می کنند را به خوبی انجام نمی دهیم گفت: خداوند بر ما منت نهاد که شخصی مانند امام خمینی (ره) را آفرید که ایشان آن حرکت بزرگ را رقم زد و جرقه نور در عالم ظلمت ایجاد کرد.
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