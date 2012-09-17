طلاب خود را در جهت رفع شبهات اعتقادی آماده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی شامگاه یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه گاهی قدر شناسی مدیرانی که تمام وقت و نیروی خود را صرف خدمت می کنند را به خوبی انجام نمی دهیم گفت: خداوند بر ما منت نهاد که شخصی مانند امام خمینی (ره) را آفرید که ایشان آن حرکت بزرگ را رقم زد و جرقه نور در عالم ظلمت ایجاد کرد.



وی افزود: اگر رهبری عالمانه، مدیریت مدبرانه و برکات وجودی امام خمینی(ره) پس از انقلاب نبود انقلاب به جایی نمی‌رسید و هزار باره نابود شده بود.



نماینده مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: بعد از رحلت امام خمینی(ره) نیز خدا بر ما منت نهاد و روح ایشان در مقام معظم رهبری حلول پیدا کرد که ما وظیفه داریم قدردان این نعمت باشیم و اگر کفران نعمت کنیم باید منتظر عقوبت آن باشیم.



وی ادامه داد: باید اعتراف کنیم ارزش این نعمت ها به قدری است که یک عمر فکر کردن به آن کافی نیست و هر کس منصفانه فکر کند کمابیش به اندازه درک و فهم خود خواهد فهمید و بر همه اینها شعاعی از برکت وجودی حضرت ولی عصر(عج) تابیده است که می توانند جامعه را حفظ کنند و کشتیبان این کشتی باشند.



آیت الله مصباح یزدی با بیان اینکه به واسطه خیر و برکت وجودی حضرت ولی عصر(عج) است که خداوند این خیرو برکت را بر ما ارزانی داشته است گفت: باید سعی کنیم کارهایمان را طوری تنظیم کنیم که مورد قبول آن حضرت قرار گیرد و در همه نیازمندی ها دست یاری به سوی ایشان دراز کنیم.



باید نیاز جامعه اسلامی را در نظر بگیریم



وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به طلاب اظهار داشت: باید در انتخاب‌ها و کارها و برنامه ریزی‌ها نیاز جامعه اسلامی را در نظر بگیریم و ببینیم نیاز نسل امروز و نسل آینده به چه چیزی است که در جهت رفع آن نیاز ها قدم برداریم.



رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اساس حوزه بر فقاهت است اما این بدان معنی نیست که وظایف دیگری نداریم و لازم است امروز مسائل روز و اتفاقاتی که در سایت های اینترنتی روی می دهد را به خوبی رصد کنیم و در صدد رفع شبهات مطرح شده در فضای سایت ها باشیم.



آیت الله مصباح در پایان گفت: امروز صدها سایت شبانه روز در حال شبهه افکنی و تشکیک در مسائل اعتقادی اسلام از توحید گرفته تا نبوت و امامت و .. هستند و آیا اکتفا کردن به حداقل ها می تواند ما را در پاسخگویی به این شبهات کمک کند یا باید مطالعه و پژوهش های خود را بیشتر و عمیق تر کنیم تا بتوانیم پاسخگوی این شبهات باشیم.