تولید بادمجان تراریخته ای مقاوم به آفت لارو پروانه ای

دکتر لوردس تیلو (Dr. Lourdes D. Taylo)- رئیس گروه تحقیقاتی آزمایش بادمجان تراریخته و حشره شناس از موسسه پرورش گیاه دانشگاه لوسبانیوس فیلیپین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به منابع غذایی بادمجان، گفت: بادمجان در بین سبزیها، بیشترین سطح زیر کشت و بالاترین تولید را در کشورهای آسیایی و برخی کشورهای آفریقایی به خود اختصاص داده است که به دلیل دارا بودن ویتامین‌ها، فیبر و مواد معدنی جایگاه مناسبی را از نظر تغذیه به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه این محصول مورد تهاجم لارو نوعی پروانه قرار دارد، ادامه داد که این آفت که با نام علمی Leucinodes orbonalis معرفی می شود، میوه و ساقه را سوراخ و به درون بادمجان نفوذ می کند. برای از بین بردن این آفت از روش سمپاشی استفاده می شود که موجب مسمومیت های مزمن در مصرف کنندگان می شود ضمن آنکه بادمجان های تولید شده معمولا کرم زده و سوراخ هستند.



تیلو با اشاره به تلاشهای دانشگاه لوسبانیوس فیلیپین در زمینه تولید بادمجانهای مقاوم به آفت پروانه، یادآور شد: برای این منظور بادمجانهای تراریخته را از هند وارد کردیم و با استفاده از روشهای اصلاحی و تلاقی برگشتی صفت مقاومت به آفت لارو پروانه ای به ارقام بادمجان فیلیپین وارد شد.



وی در این زمینه توضیح داد: برای ایجاد این صفت در بادمجانها، ژنی را از نوعی باکتری دریافت و به بادمجان منتقل کردیم. در این صورت اگر لارو حشره از این نوع بادمجانها تغذیه کنند باعث متلاشی شدن دستگاه گوارشی آنها خواهد شد.



این محقق به بیان مزایا و محاسن بادمجانهای تولید شده پرداخت و افزود: در صورتی که این نوع بادمجان کاشته شود علاوه بر اینکه مصرف سموم حشره کش به حداقل می رسد، عملکرد و بازار پسندی آن نیز افزایش می یابد.