به گزارش خبرنگار مهر، مجید مظفری متولد 1329 دوره بازیگری خود را در دانشگاه ونسن پاریس گذراند و در کارنامه کاری خود فعالیتهای متعددی در عرصه سینما و تئاتر دارد. وی در عرصه تئاتر به نقش آفرینیهای متعددی پرداخته است و آخرین حضور او بر صحنه تئاتر به اجرای نمایش "هاملت با سالاد فصل" به کارگردانی هادی مرزبان در سال 69 مربوط میشود.
مظفری در طی سالهایی که از صحنه تئاتر دور بود در برخی تئاترهای تلویزیونی به ایفای نقش پرداخته است. وی در عرصه سینما حضوری مستمر داشته و آخرین حضور او در مقام بازیگر، بازی در فیلم "وقتی همه خوابیم" به کارگردانی بهرام بیضایی است. این هنرمند عرصه سینما و تئاتر طی سالهای گذشته بیشتر در حوزه تهیهکنندگی سینما و بازی در فیلمهای تلویزیونی فعالیت کرده است.
مظفری تجربه حضور در آثار کارگردانهای برجسته سینمای ایران نظیر بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی، کیانوش عیاری و ساموئل خاچیکیان را در کارنامه بازیگری خود دارد. وی برای بازی در فیلم سینمایی "مسافران" به کارگردانی بهرام بیضایی جایزه بهترین بازیگر مکمل مرد و برای بازی در فیلم "سایههای هجوم" به کارگردانی احمد امینی جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرده است.
"جنگ نفتکشها"، "ساوالان"، "تیغ و ابریشم"، "در مسیر تندباد"، "کشتی آنجلیکا" و "تنوره دیو" از جمله آثار سینمایی هستند که مظفری در آنها به ایفای نقش پرداخته است.
مجید مظفری قرار است بعد از 22 سال دوری از بازیگری تئاتر، زمستان سال جاری با حضور در نمایش "رویاهای رام نشده" به نویسندگی و کارگردانی ایوب آقاخانی به صحنه بازگردد.
ایوب آقاخانی نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر که جایزه نمایشنامه برگزیده جشنواره بینالمللی تئاتر فجر را در کارنامه کاری خود دارد، در سال 88 در اجرای دوباره نمایش "هاملت با سالاد فصل" به کارگردانی هادی مرزبان ایفاگر نقشی بود که پیش از آن مظفری در سال 69 آن را ایفا کرده بود.
"زمین مقدس"، "فصل خون"، "مرثیهای برای یک سبک وزن"، "کسوف" و "جنوب از شمال غربی" از جمله آثاری هستند که آقاخانی در مقام کارگردان به صحنه برده که با استقبال مخاطبان نیز همراه بوده است. آقاخانی در حال حاضر برای تکمیل گروه بازیگران "رویاهای رام نشده" مشغول گفتگو با نسلهای مختلف بازیگری سینما، تئاتر و تلویزیون است.
نظر شما