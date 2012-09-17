سه اقدام مهم پلیس برای کاهش تصادفات وتلفات رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح دوشنبه در مراسم بازدید وابستگان نظامی 35 کشور دنیا از مرکز کنترل ترافیک راهور اظهارداشت: سالانه یک میلیون و 300 هزار نفر درتصادفات جان خود را ازدست می دهند که سهم ایران بیست هزار نفر است.6 سال قبل به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه، 23 نفر در تصادفات جان خود را ازدست می دادند کi در سال جاری این آمار به 8.1 دهم درصد کاهش یافت. بر اساس امارهای سازمان بهداشت جهانی، میانگین کشته ها در دنیا 7.6 درصد به ازای ده هزار وسیله نقلیه است که این آمار درآسیا 11 نفر است که خوشبختانه امروز به میانگین دنیا رسیده ایم و به دنبال کاهش تلفات هستیم.

وی ادامه داد: سه اقدام مهم از جمله، جلب مشارکت های مردمی، اصلاح و روز آمد کردن قانون و استفاده از فناوریهای نوین در دستور کار پلیس قرار گرفته و آن را انجام داده ایم. خوشبختانه درعرصه جلب مشارکت مردم تمام رسانه ها همکاری خوبی داشتند و امروز یبیش از 10 میلیون دانش آموز و 800 هزار معلم به عنوان پلیس یار و فرهنگ یار با پلیس همکاری می کنند.

به گفته رئیس پلیس راهور، درحوزه قانون نیز سال گذشته قانون به صورت کامل تغییر و با توجه به تجربه دیگر کشورها قانونی به روز و کارآمد تصویب شد. در قانون جدید درعین حالی که تصمیمات خوبی برای تسهیل ترافیک گرفته شده است، متخلفان نمره منفی دریافت کرده و اعمال قانون می شوند. قانون راهنمایی و رانندگی ایران جزو پشرفته ترین قانون های دنیا است.

رئیس پلیس راهور با اعلام اینکه هم اکنون 40 درصد جاده های کشور تحت پوشش دوربین قرار دارند، گفت: به کار گیری سیستم های هوشمند در جاده ها در دستور کار پلیس قرار دارد. هم اکنون سیستم های هوشمند در جاده ها، تمام خودرو ها را در شبانه روز کنترل می کنند این درحالی است که متوسط سرعت خودرو ها درجاده ها توسط دوربین کنترل می شود. این سیستم پیشرفته دردی ماه سال گذشته توسط رئیس جهور افتتاح شد. می توانیم بگوییم که این مرکز یکی از پیشرفت ترین مر کز کنترل دنیا است.

رئیس پلیس راهور با اشاره به برگزاری اجلاس عدم تعهد، تاکید کرد: در ماه جاری نمایندگان 120 کشور دنیا که بیش از یک میلیارد جمعیت جهان را تشکیل می دهند در ایران جمع شدند و یکی از بزرگترین عملیات های ترافیکی دنیا در پاییتخت انجام شد. تمام تردد ها را از طریق مرکز کنترل ترافیک کنترل و نظارت کردیم.

وی در پایان با بیان اینکه پلیس با سه رویکرد، مشارکت مردمی، اجرای صحیح قانون و توسعه سیستم هوشمند، مصمم به انظباط بخشی وامنیتی در آمد وشد است، افزود: آماده ایم تجربیات مان ر ا در اختیار سایر کشور ها قرار دهیم واز تجربه دیگرن استفاده کنیم.