تعامل بیشتر با دانشجویان راه جلوگیری از تحصن در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملاباشی امروز در پنجاه و یکمین گردهمایی معاونان فرهنگی دانشجویی دانشگاهها که هم اکنون در وزارت علوم در حال برگزاری است، خطاب به معاونان فرهنگی دانشجویی گفت: وقتی گفته میشد معاونت فرهنگی دانشجویی، همه افقها به سمت دانشجو بود در حالی که در این مجموعه باید دانشگاهیان در نظر گرفته شوند زیرا کل این مجموعه سمبل پیشرفت کشور هستند.
وی ادامه داد: هر معاون فرهنگی که فقط برای دانشجویانش برنامه داشته باشد کامل نیست. این برنامه وقتی کامل است که مسایل دانشگاهی را در نظر داشته باشد در این صورت است که مسایل دانشجویی هم روانتر حل میشود.
رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه تصریح کرد: امید است حرف یا کاری نباشد که معاون دانشجویی انجام دهد و معاون فرهنگی نسبت به آن ابراز بیاطلاعی کند بلکه میان هر دو معاونت باید هماهنگی وجود داشته باشد.
معاون وزیر علوم در ادامه افزود: دانشجو نمیتواند از مسایلی که در کشور میگذرد مبرا باشد و اگر اطلاعات و آینده نگریهای صحیحی در اختیارش گذاشته شود خودش به میدان میآید و میتواند حتی اقتصاد مقاومتی را در دست گیرد.
ملاباشی با اشاره به جدول برنامههای فرهنگی و دانشجویی دانشگاهها و تاکیدی که در این جدول بر لزوم دیدار رو در روی مسئولان دانشگاهها با دانشجویان شده خطاب به معاونان دانشگاهها اظهار داشت: در این جدول خواهش کردیم رئیس دانشگاه حداقل ماهی یک بار با دانشجویان نشست داشته باشد، خواهش کردیم معاون دانشجویی حداقل هفتهای یک بار با دانشجو جلسه داشته باشد، برخی دانشگاهها این جدول را اجرا کردند و در واقعه 88 هیچ نوع ضرری نکردند.
وی د ر ادامه گفت: خودتان را منظم کنید که با مدیران آینده کشور در دانشگاهها تعامل داشته باشید و این جدول را در دانشگاهها رسانهای کنید.
رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه گفت: اگر در هر لحظه یکی از مسئولان با دانشجویان باشند و وقت شان را در اختیار دانشجویان قرار دهند دیگر مطلبی جمع نمیشود که منجر به تحصن، قهر، شکایت یا دعوای دانشجویان از شما باشد.
وی اظهار داشت: در صورتی که این اتفاق رخ دهد، دانشجو به راحتی می تواند مطالباتش را در زمینههای صنفی، فرهنگی، آموزشی و دانشجویی در سر ساعت مشخصی با مسئول مربوطه در میان بگذارد.
نظر شما