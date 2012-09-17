"ددالوس و ایکاروس" به صحنه باز می گردند

به گزارش خبرگزاری مهر،همایون غنی زاده نمایش "ددالوس و ایکاروس" را از اواخر شهریور در تالار حافظ روی صحنه می برد.این نمایش که در بیست و پنجمین جشنواره تئاتر فجر مقام نخست کارگردانی را به خود اختصاص داد؛ بدون تغییر در متن ، اجرا و تیم بازیگران نسبت به اجراهای گذشته از 31 شهریور در تالار حافظ اجرا می شود.

این نمایش براساس اسطوره ددالوس و پسرش ایکاروس شکل گرفته که تصمیم می‌گیرند از زندان(لابیرنت) مینوش شاه با ساختن بال هایی فرار کنند و ....این درحالی است که حمید رضا نعیمی و جواد نمکی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

نمایش" ددالوس و ایکاروس" پیش از این نیز در سال 86 در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجرای عمومی و با استقبال مخاطبان روبرو شده بود و در سال 87 نیز در جشنواره "باربیکن" لندن روی صحنه رفته بود. این نمایش به نویسندگی ، طراحی و کارگردانی همایون غنی زاده قرار است از 31 شهریور تا 21 مهر در دو نوبت در تالار حافظ اجرا شود.

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استانی و منطقه ای

سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استانی و منطقه‌ای پیام داد. وی در این پیام آورده است: آن دسته از نمایش ها که به زیبائی ها می پردازد و یا با خلاءها نرد نقد می بازد به حریم رسالت هنرمندی ورود می کند. هیچ شیء بما هو شی ء اصالت ندارد مگر به حقیقت هستی ، پیوستی یابد و به ارادت سر به ساحت کمال مطلق بسابد . هنرمند دراین نظام مقدس از پشتوانه این تکلیف ، نشانه ها دارد که بقول شیخ اجل : که باده با تو حلال است و آب بی تو حرام !

رهبر حکیم و فرزانه عزیزمان این پدیده را چنین تعبیر فرموده اند که:" تئاتر در جمهوری اسلامی ، اصالت والای خود را در میان دردها و بازگوئی قصه مظلومیت بشریت دربند ، می یابد." و اگر نگاه هنرمند به دروازه هایی چنین مبارک دوخته شود ، کلید آنرا به یمن قداست چشمها در معرض دید او قرار خواهند داد.

کاروانی به راه می افتد که اگر مبدأ آن به التیام زخم زلزله در آذربایجان شرقی است مقصدش اعتلای تئاتر استانی است که این کاروان در سی و یک استان رحل اقامت می افکند و کوس مسابقه می زند. از مبتکران و دست اندرکاران این حرکت پویا سپاسگزارم و امیدوارم تا مقصد متعالی ، با چگالی عشق و ایمان قوه محرکه این کاروان باشند.توفیق،‌ رفیق طریق عزت و اعتبارتان باد.

بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استانی و منطقه‌ای از 28 شهریور ماه تا 28 مهر ماه سال جاری از استان آذربایجان شرقی آغاز و در استان هرمزگان خاتمه می‌یابد.

پیام معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره تئاتر استانی



حمید شاه آبادی معاون هنری زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جشنواره تئاتر استانها پیام داد. در متن پیام وی خطاب به هنرمندان تئاتر استان چنین آمده است:

"به تماشا سوگند و به آغاز کلام. آفتابی لب ایوان شماست که اگر دربگشاید، به رفتار شما می‌تابد ...



تجربه‌مندان تئاتر استان! جوانان مشتاق و مستعد !‌ سخن پیرامون تئاتر، سخنی دور از معنویت و آیین نیست، بلکه روی دیگر بازگشت به فطرت و عهد نخستین است؛ چرا که بی‌تردید می‌توان گفت تئاتر ما ریشه در آیین‌های معنوی و مناسک مذهبی نسل‌های متمادی انسانی دارد و از این رو، بایسته و شایسته است که مضامین اصلی نمایشنامه‌ها و شیوه‌های بیانی آنها، مضامین اصیل و ارزشی باشد.

متونی پشتگرم به پشتوانه‌های دینی و ریشه‌مند در سخن و سلوک اسوه‌های مذهبی و گزیده‌گان فرهنگی دیروز و امروز و هم البته با شیوه‌های بیانی اجرایی‌ای، مطابق با سلایق اجتماعی منزه و مؤلفه‌های فرهنگی بشکوه این مردم نجیب و خداجو. تا نهایتاً نمایشی در جای جای این مرز و بوم به صحنه آید که هم برخوردار از انسان‌سازی‌هایی باشد که ثمره‌ی کارکرد تئاتر است و هم استوار به چشم‌اندازهای لازمی همچون دعوت به اندیشیدن، ارزش‌گرایی، واقع‌بینی، جامع‌نگری، خردورزی، حضور ذهنیت‌های خلاق و همه و همه‌ی آن چیزی که برای توجه‌دادن همگان به هستی، بشریت و زندگی سعادتمندانه و چیستی معنی انسان به منظور بهبود رابطه‌اش با جامعه و طبیعت و در یک کلام، آشنایی بیشتر و عمیق‌تر با معنویت و حقیقت، لازم است.

و همانا این نکته، راز نهایی هنر تئاتر، از دیروز دور تا امروز و اینک در فرهنگ و هنر و خاطره‌ی جمعی ماست و از همین منظر است که تئاتر ناب، راه خود را از دیرینه تا حالا، به زلالی و شکوه تسنیم‌های مینوی، پیش می‌برد. و بی تردید اگر از این رسته و راستا به وی‍ژگی‌های تئاتر و کارکردش نگریسته می‌شود،‌به عدد تماشاگرانی که در برابر صحنه‌ی نمایش یا گرداگرد بازیگرانش، حاضر می‌شوند؛ جوانه‌های تازه‌ای شکوفا شده و با پایان نمایش نیز نگاهی تازه و پرسشی جدید در درون آنها جان می‌‌گیرد و در اوج این تأثیر و نقش‌آفرینی، "تئاتر" خود می‌گوید که البته من، هدف نیستم!

و اما اینک، فصل تئاتر استانهاست که بها و بهانه‌ جشنواره‌اش، گردهمایی بزرگ هنرمندان این عرصه است در سطوح مختلف با تجربه و توان‌هایی متنوع و نیز مهمترین رخدادی که می‌توان در این حوزه، سراغ گرفت. سراغی که تنها سالی یک بار، رخ می‌نمایاند و درواقع اعلام فراخوان بضاعت حاضر در صحنه‌ی تئاترایران است. فرصتی مغتنم و وسیع به اندازه‌ی خاک گسترده‌مان و گستره‌ی امیدبخش تجربه و توانمندی پیشکسوتان و استعدادهای شگرف و آتیه‌دار جوانان نوجو و سرشار از جوشش‌ها و کوشش‌های معرفتی و ذوقی. که اگر چون زمینی متواضع و تشنه، قدرشناس بارش حضور اساتید و چهره‌های نامی حاضر در فرصت برگزاری جشنواره‌های خود باشند و در جوار نقش‌آوری و ابراز توان و تلاش خود، آموزش و نقد و داوریشان را دریابند؛ چه جلوه‌ها و جلال‌ها که در حوزه‌ی پیام و پیکره‌ و شیوه‌ی اجرا، در روزهای روشن هنر تئاتر ایران، انتظار آنها را خواهدکشید.

روزهایی که در حد شایستگی و شکوهش، چندان دور نیستند چرا که افق پیشاروی هم، خالی از فروغ نیست. فروغی تابنده از صحنه‌های فراوانش در سراسر کشور.

هما روستا زنگ آیین افتتاح نمایش "لو" را نواخت

در حضور مقامات اول سفارت‌های ایتالیا و اسپانیا و جمعی از مسئولان، هنرمندان، عکاسان و اصحاب رسانه، زنگ افتتاح نمایش ایتالیایی "لو" توسط هما روستا نواخته شد. در ابتدای مراسم افتتاح نمایش" لو"در حضور مقامات اول سفارت‌های ایتالیا و اسپانیا و جمعی از مسئولان، هنرمندان، عکاسان و اصحاب رسانه در سالن انتظار مجموعه تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد.

مجید سرسنگی مدیر مجموعه تماشاخانه ایرانشهر و خانه هنرمندان ایران ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران گفت: خوشحالم وعده‌ای که یک سال پیش در خصوص ایجاد امکانات برای اجرای عموم گروه‌های خارجی در ایران داده‌بودیم، به تحقق پیوست.

وی ادامه داد: دیدن نمایش‌های خارجی در کنار نمایش‌های ایرانی علاوه‌بر تبادل تجربه و اطاعات می‌تواند تصویر درستی از فرهنگ کشورها را به مردم و مخاطبان منتقل کند. امیدوارم مسئولان تئاتری کشور با حمایت جدی‌تر از این رویداد فرهنگی، به توسعه تئاتر در کشور کمک کنند.

در این مراسم که در آن نمایش لو دوبار و در ساعت‌های 22 و 23 اجرا شد، مقامات نخست سفارت‌های ایتالیا و اسپانیا به همراه خانواده‌هایشان، رضا کیانیان، قطب الدین صادقی، رضا میرکریمی، مجید سرسنگی، بهروز افخمی، ستاره اسکندری، حبیب رضایی، جواد افشین‌نژاد، افسانه ماهیان، پیمان معادی، همایون غنی‌زاده، امیرحسین حریری، امیر جعفری، ریما رامین‌فر، سیامک زمردی مطلق، اشکان خطیبی، مائده طهماسبی، عباس اقسامی، علیرضا نوری، بهناز جعفری، شبنم فرشادجو، افشین هاشمی، فرشته صدرعرفایی، احسان علی‌خانی، یارتا یاران، سیما تیرانداز، فریندخت عابدین نژاد، اصغر همت، زهیر یاری، رضا صمدپور، جواد یحیوی، آزاده صمدی، بهروز حسینی، خسرو احمدی، سروش صحت، شبنم مقدمی، هادی کاظمی، هوتن شکیبا، مجید صالحی، کامران تفتی، آیدین الفت، سینا کرمی، وحید لک، مرجان شیرمحمدی، اشکان جنابی، رضا فیاضی، حمیدرضا افشار، آرزو افشار، قاسم زارع، علیرضا محمدی، علی نرگس‌نژاد، محمد ساربان، جواد مولانیا، محمد قدس و جمعی از عکاسان و اصحاب رسانه حضور داشتند.

نمایش "لو" دوشنبه 27 شهریورماه در دو سانس 19 و 21 روی صحنه می‌رود و از سه شنبه 28 شهریورماه لو ساعت 19 و 3(a+b) ساعت 21 اجرا می‌شود. این دو نمایش تا 4 مهر اجرا دارد.علاقه‌مندان برای خرید بلیت‌ می‌توانند به آدرس اینترنتی www.tiwall.com مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 09374672641 و 09387302707 تماس حاصل کنند.

حضور محمد یعقوبی و افشین هاشمی در اولین روز جشنواره امید



چهارمین جشنواره فرهنگی هنری امید، فعالیت خود را با اجرای چهار نمایش و یک کارگاه آغاز می کند."خواهش می کنم" نوشته دیوید آیوز و کار مجید اسدی و "درستکارترین قاتل دنیا" به نویسندگی افشین هاشمی و کارگردانی نوشین کریمی عنوان دو نمایشی است که امروز در کانون سمعی و بصری آموزش های هنری استاد سمندیان به صحنه می رود.

همچنین دو نمایش "مسئله ای نیست" نوشته دیوید آیوز با کارگردانی شهریار فرد و سعید وفایی و "دیگران" به نویسندگی محمد یعقوبی و کارگردانی آیلین کیخایی در موسسه فرهنگی هنری کارنامه اجرا خواهد شد.

هر یک از این نمایش ها در دو نوبت میزبان مخاطبان می شوند. در اولین روز جشنواره، کارگاه اقتباس نمایشی از رمان توسط "محمد چرمشیر" ساعت 10 تا 14 در موسسه کارنامه برگزار می شود.

شورای عالی خانه ی هنرمندان ایران، اهانت به پیامبر اسلام (ص) را محکوم کرد



جلسه ی شورای عالی خانه هنرمندان ایران، با محکوم کردن اهانت به حضرت رسول (ص)، صبح روز یکشنبه 26 شهریور در تالار استاد امیرخانی خانه ی هنرمندان ایران برگزار شد.

در این جلسه با حضور دکتر سید محمد هادی ایازی معاون اجتماعی شهرداری تهران، دکتر مجید سرسنگی مدیر عامل خانه هنرمندان و اعضای شورای عالی، معاونین و مدیران خانه هنرمندان ایران برگزار شد، غلامحسین امیرخانی، عزت الله انتظامی، محمد سریر، طاهر شیخ الحکمایی، همایون ثابتی مطلق، سیف الله صمدیان، ساعد باقری، محمد مهدی عسگرپور، ساعد شکری، ایرج کاظمی، معصومه مظفری، جمشید حقیقت شناس، غلامرضا خیاطان، محمدرضا عبدالملکیان، ایرج راد، نصرالله ناصح پور، محمدرضا فیروزه ای، حمیدرضا نوربخش، ابراهیم حقیقی، محسن میردامادی و سعید سادات نیا حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه دکتر مجید سرسنگی مدیر عامل خانه هنرمندان ایران، گزارش عملکرد یکساله ی این مجموعه فرهنگی و هنری را به اعضا ارائه کرد. در پی ارائه ی این گزارش اعضای شورای عالی نظرات خود را مطرح کرده و در مجموع حرکت خانه ی هنرمندان ایران را مثبت و رو به جلو ارزیابی کردند.

سپس دکتر محمد هادی ایازی معاون اجتماعی شهردار تهران به لزوم استفاده شهرداری از ظرفیت های جامعه ی هنری اشاره کرد؛ وی تغییر کاربری برخی اماکن را برای ایجاد فضاهای بیشتر فرهنگی و هنری از دیگر اهداف مهم شهرداری تهران عنوان کرد. وی در ادامه ساخت باغ موزه ی دفاع مقدس و تغییر کاربری زندان قصر به یک مرکز فرهنگی و هنری فعال را از جمله ی این اقدامات برشمرد.

در پایان این جلسه، اعضای شورای عالی خانه ی هنرمندان زمان برگزاری مجمع عمومی خانه را آبان سال جاری تعیین کرده و اهانت اخیر صورت گرفته به پیامبر مهر و دوستی؛ حضرت رسول اکرم (ص) رامحکوم کرده و هر گونه توهین به ادیان الهی را زشت و ناپسند برشمردند.

