به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از فردا چهارشنبه با برگزاری چهار دیدار آغاز می‌شود که یکی از آنها دیدار سپاهان ایران و الاهلی عربستان است، دیداری از ساعت 20:30 در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

این دو تیم که در مرحله گروهی فصل 2012 مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا نیز با یکدیگر هم‌گروه بودند، برای سومین بار در فصل جاری به مصاف هم می‌روند. در دو بازی گذشته سپاهان در خانه الاهلی به نتیجه تساوی یک بریک دست یافته و در دیدار خانگی با نتیجه 2 بر یک این تیم را از پیش رو برداشته است.

تیم سپاهان در این دو بازی سه بار دروازه الاهلی را باز کرده است که "برونو سزار"، محسن بنگر و "جواهیر سوکای"؛ گلزنان سپاهان در این دیدارها بودند. از این جمع سه نفره تنها سوکای در تیم فعلی سپاهان بازی می‌کند و سزار و بنگر به تیم‌های دیگر رفته‌اند.

سپاهان یکی از بهترین تیم‌های مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیاست که بالاتر از تیم‌هایی چون الاهلی عربستان، لخویای قطر و النصر امارات به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات رسید و در آن مرحله با شکست 2 بر صفر استقلال به جمع هشت تیم برتر آسیا صعود کرد.

شاگردان "زلاتکو کرانچار" در مراحل گروهی و یک هشتم نهایی مسابقات صلابت تیم قهرمان لیگ برتر ایران را داشتند و با بهره گیری از بازیکنان توانمندی چون برونو سزار، سیدجلال حسینی، محسن بنگر، فابیو جانوآریو، رحمان احمدی، مهدی کریمیان، سیدمهدی سیدصالحی و ... حریفان را یکی پس از دیگری از پیش رو برمی‌داشتند.

امروز اما سپاهان تیم پرستاره فصل 91 - 90 فوتبال ایران نیست و در فصل دوازدهم لیگ برتر پرفراز و نشیب نشان داده است. سپاهانی که نسبت به فصل گذشته پوست انداخته و جوان‌تر شده است با انگیزه صعود دوباره به فینال مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیمه دوم این رقابت‌ها در فصل 2012 را آغاز می‌کند.

این تیم براساس قرعه کشی در بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا میزبان الاهلی عربستان است. شاگردان کرانچار برای اینکه صعودشان به جمع چهار تیم برتر مسابقات به خطر نیافتد باید در دیدار خانگی با الاهلی ابتدا دروازه خود را حفظ کنند و در ادامه به دنبال یک پیروزی با حداکثر گل‌زده باشند.

سپاهانی‌ها اگر بخواهند سرنوشت صعود را به بازی برگشت و ورزشگاه ملک عبدالله الفیصل شهر جده بسپارند، شانسی اندک برای حضور در جمع برترین‌های آسیا خواهند داشت و رویای قهرمانی قاره کهن برای آنها خیلی زود به اتمام می‌رسد.

الاهلی، حریف سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا این روزها شرایطی متفاوت با فصل گذشته دارد. تیمی که فصل گذشته با 62 امتیاز نایب قهرمان لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان شد در این فصل با هشت امتیاز رتبه هفتم جدول رده بندی این رقابت‌ها را در اختیار دارد، البته با دو بازی کمتر نسبت به تیم صدرنشین که 16 امتیاز کسب کرده است.

شاگردان "کارل یارولیم" درحالی عصر سه شنبه مقابل سپاهان صف آرایی می‌کنند که کاپیتان خود "محمد مسعد" را به علت مصدومیت به همراه نخواهند داشت. "ویکتور سیموئز"، مهاجم برزیلی تیم الاهلی نیز به علت آسیب دیدگی در این بازی غایب است. او همان بازیکنی است که در بازی رفت الاهلی - سپاهان در واپسین دقایق مسابقه از روی نقطه پنالتی دروازه زردپوشان اصفهانی را گشود.

- برنامه دیدارهای دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

چهارشنبه - 29/6/91

* آدلاید یونایتد استرالیا - اف سی بنیادکار ازبکستان، ساعت 14، ورزشگاه هیندمارش

* اولسان هیوندای کره جنوبی - الهلال عربستان، ساعت 15، ورزشگاه بیگ کرون شهر اولسان

* سپاهان ایران - الاهلی عربستان، ساعت ساعت 20:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الاتحاد عربستان - گوانگجو اورگرانده، ساعت 21:05، ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده