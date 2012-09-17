15 درصد از اعتبارات طرح توسعه کشاورزی در کردستان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه توسعه بخش کشاورزی ضامن توسعه پایدار استان است، اظهار داشت: کردستان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و بهره مندی از آب و هوای متنوع در مناطق مختلف استان قادر به تولید انواع محصولات کشاورزی بوده و باید از این ظرفیت بالقوه به خوبی بهره گرفت.

وی افزود: خوشبختانه دولت با اجرای طرح عظیم توسعه بخش کشاورزی درصدد رفع بسیاری از دغدغه های فعالان این بخش در کشور است و به طور قطع استان کردستان نیز می تواند با همت کشاورزان، تحصیل کردگان بخش کشاورزی و شیلات و همچنین مدیران اجرایی استان در راستای تحقق اهداف این طرح گام های اساسی را بردارد.

استاندار کردستان ادامه داد: تاکنون بیش از 15 درصد از اعتبار در نظر گرفته شده برای توسعه بخش کشاورزی استان به متقاضیان فعالیت در این بخش پرداخت شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از تلاش شبانه روزی همه دست اندرکاران اجرای طرح به خصوص کارشناسان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی استان عنوان کرد: به یاری خدا و همت مسئولان برابر برنامه ریزی های انجام شده به طور قطع در ماه های آتی شاهد رشد میزان پرداخت تسهیلات در استان خواهیم بود.

شهبازی همچنین خواستار حضور فعال تر تعاونی ها و مشارکت و همکاری بیش از پیش آنها با دست اندرکاران اجرای طرح توسعه کشاورزی در استان شد و افزود: خوشبختانه استان دارای نیروهای تحصیل کرده خوبی در بخش کشاورزی است و باید از این ظرفیت به نحو بهتری استفاده و با ساماندهی این نیروها در قالب تعاونی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان را فراهم کرد.

وی در پایان ضمن قدردانی از گزارش های ارائه شده از سوی مدیران اجرایی در ارتباط با روند اجرای این طرح در استان خواستار ایفای نقش پررنگ تر فرمانداران شهرستان های تابعه در حل موانع و مشکلات موجود بر سر راه تصویب طرح ها و همچنین پرداخت تسهیلات به متقاضیان شد و گفت: باید به گونه ای کار کنیم که مردم به صورت ملموس نتیجه فعالیت مدیران در بهبود شرایط کسب و کار و همچنین بالا رفتن رفاه اجتماعی در منطقه را احساس کنند.