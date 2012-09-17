هدف طرح فوریتی قانون انتخابات تاثیر بر انتخابات 92 است/ نشست مجلس و وزارت کشور

محمد ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در پاسخ به این سئوال که نتیجه بررسی و مطالعات کمیسیون شوراها برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به کجا رسیده است، اظهارداشت: جلسات کمیسیون شوراها برای بررسی این موضوع به طور مستمر ادامه دارد و قرار است روز سه شنبه نیز اعضای کمیسیون با حضور در وزارت کشور در این خصوص با مسئولان وزارت کشور گفتگو و تبادل نظر داشته باشند.

وی ادامه داد: پیش از این نیز کمیسیون با اعضای شورای نگهبان جلسه ای تشکیل داد و ضرورت بازنگری در قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد تاکید قرار گرفت.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با درباره اظهارات سخنگوی این کمیسیون مبنی بر اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیست، خاطرنشان کرد: هدف از تهیه این طرح دو فوریتی رفع ابهام و اشکالات قانون فعلی برای انتخابات آتی ریاست جمهوری است و اینکه گفته شود چنین نیست، اشتباه است زیرا تلاش برای رفع این اشکلات در دور بعد انتخابات ریاست جمهوری که سال 92 برگزار می شود دلیل ارائه این طرح با قید دو فوریت و برگزاری جلسات مستمر کمیسیون با وزارت کشور و شورای نگهبان است.

رضایی گفت: تصمیم اصلاح کلی قانون انتخابات برنامه ای است که پیش از این نیز مورد تاکید قرار گرفته اما از آنجا که برای این اقدام نیاز به ابلاغ سیاست های کلی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم بنا بر این گذاشته شد که به دلیل فرصت کم در شرایط فعلی فقط به بحث اصلا قانون انتخابات ریاست جمهوری پرداخته شود و در فرصت کافی سایر موارد قانون انتخابات کشور مورد رسیدگی جامع و دقیق قرار بگیرد.