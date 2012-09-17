ارکستر آذربایجانی ایپک برای سومین بار به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین ارکستر موسیقی آذربایجانی ایپک با اجرای قطعاتی از آهنگ سازان بزرگ موسیقی آذربایجان همچون سعید رستم اف، شفیقه آخوند اوا، شاهد عبدالکریم اف و علی بابا محمد اف و همچنین تصنیف های مردمی «خالق ماهنی لاری» در سالن اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز اجرا خواهند شد.

تنظیم ارکسترال این قطعات را محمدرضا عیوض ضیائی و علی رضا کاظمی تبریزی انجام داده اند و این ارکستر از معدود گروه های موسیقی آذربایجانی در تبریز است که قطعات آن برای ساز های مختلف و به صورت چند صدایی تنظیم شده است.

همچنین در برنامه این کنسرت بخش هایی از موغام های آذربایجانی با هدف شناساندن موسیقی اصیل آذربایجان به مردم گنجانده شده است.

اعضای این ارکستر از سال 1387 فعالیت خود را با نام گروه "یاز" آغاز کرده اند که پس از یک اجرا با همین نام در سال 88، دو اجرای دیگر با نام گروه ایپک در سال های 89 و 90 داشته اند و هم اکنون برای سومین بار با مجوز ارائه شده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی به روی صحنه می روند.

