فرزاد باهر ارسباران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در اندونزی اظهارداشت: بعد از این رقابت‎ها فقط سال آینده می‎توانم در رده سنی جوانان بازی کنم بنابراین حالا که شرایط خوبی دارم و از رنکینگ جهانی هم انگیزه گرفته‎ام، سعی می‌کنم بهترین نتیجه را بگیرم.

وی با بیان اینکه عملکرد خوبش در رقابت‎های جهانی روسیه و کسب عنوان سی و نهم این رقابت‎ها بر موقعیتش در رنکینگ جهانی تاثیر گذاشته است، خاطرنشان کرد: البته پیش از این مسابقات هم در رقابت‎های جهانی تهران نایب قهرمان شده بود. فکر می‎کنم مجموع این دو رویداد در رده جهانی‌ام تاثیرگذار بوده است.

شمشیرباز جوان اسلحه سابر ایران ادامه داد: در هر صورت این رنگینگ و اینکه بالاتر از دیگر ورزشکاران آسیا در رده بیست و یکم جهان قرار گرفته‌ام، انگیزه و روحیه‏ام را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا بیشتر کرده است. قطعا به خاطر این رده بندی در گروهی آسان‌تر نسبت به همیشه قرار خواهم گرفت و می‎توانم با بردهای بیشتر صاحب مدال شوم. امسال برای مدال به مصاف حریفانم می‎روم.

ارسباران با اشاره به اینکه در دوره پیشین رقابت‎های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از دستیابی به مدال ناکام ماند، خاطرنشان کرد: در تایلند و در جمع 16 بازیکن به خاطر یک اختلاف امتیاز کمتر، به حریف هنگ کنگی باختم و نتوانستم به مراحل بالاتر بروم اما این‎بار برای مدال طلا برنامه دارم.

وی گفت: من به غیر از امسال، سال آینده هم می‎توانم برای رده سنی جوانان بازی کنم. اگر امسال طلا بگیرم قطعا سال آینده هم می‎توانم این کار را انجام دهم.

این شمشیرباز جوان با اشاره به اینکه در رقابت‎های امید آسیا (فیلیپین) با تیم اسلحه سابر صاحب مدال طلا شد، اظهارداشت: در این رقابت‌ها کره جنوبی و چین را شکست دادیم. اطمینان دارم اگر در مسابقات اندونزی هم با این تیم‎ها روبه‌رو شویم، بازهم پیروزخواهیم بود. البته من در فیلیپین و در بخش انفرادی مقابل پاکدامن شکست خوردم و نتوانستم مدال بگیرم.

فرزاد باهر ارسباران با تاکید بر اینکه در مورد عملکرد تیم اسلحه سابر در رقابت‎های اندونزی هیچ پیش بینی ندارد، گفت: یکی از هم‌تیمی‎های من پورسلمان است که از این مسابقات تجربه دارد و مختاری که برای اولین بار در این رقابت‎ها شرکت خواهد کرد و شاید هم برای آخرین بار باشد چون فرصت زیادی برای بازی در رده سنی جوانان ندارد. با این اوصاف نمی‎توانم بگویم در بخش تیمی چه نتیجه‎ای می‎گیریم اما در انفرادی تلاشم برای مدال طلاست.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا 10 تا 17 مهرماه در اندونزی برگزار می‌شود.