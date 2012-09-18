  1. ورزش
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۷:۳۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مدال طلای مسابقات شمشیربازی آسیا را می‎گیرم/ رنکینگ جهانی به من انگیزه داد

مدال طلای مسابقات شمشیربازی آسیا را می‎گیرم/ رنکینگ جهانی به من انگیزه داد

شمشیرباز جوان اسلحه سابر کشورمان با اشاره به اعلام رده بندی فدراسیون جهانی و اینکه بالاتر از دیگر ورزشکاران آسیا قرار گرفته است، گفت: این رده بندی انگیزه زیادی به من داده تا این بار در رقابت‌های قهرمانی آسیا بتوانم مدال طلا بگیرم.

فرزاد باهر ارسباران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در اندونزی اظهارداشت: بعد از این رقابت‎ها فقط سال آینده می‎توانم در رده سنی جوانان بازی کنم بنابراین حالا که شرایط خوبی دارم و از رنکینگ جهانی هم انگیزه گرفته‎ام، سعی می‌کنم بهترین نتیجه را بگیرم.

وی با بیان اینکه عملکرد خوبش در رقابت‎های جهانی روسیه و کسب عنوان سی و نهم این رقابت‎ها بر موقعیتش در رنکینگ جهانی تاثیر گذاشته است، خاطرنشان کرد: البته پیش از این مسابقات هم در رقابت‎های جهانی تهران نایب قهرمان شده بود. فکر می‎کنم مجموع این دو رویداد در رده جهانی‌ام تاثیرگذار بوده است.

شمشیرباز جوان اسلحه سابر ایران ادامه داد: در هر صورت این رنگینگ و اینکه بالاتر از دیگر ورزشکاران آسیا در رده بیست و یکم جهان قرار گرفته‌ام، انگیزه و روحیه‏ام را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا بیشتر کرده است. قطعا به خاطر این رده بندی در گروهی آسان‌تر نسبت به همیشه قرار خواهم گرفت و می‎توانم با بردهای بیشتر صاحب مدال شوم. امسال برای مدال به مصاف حریفانم می‎روم.

ارسباران با اشاره به اینکه در دوره پیشین رقابت‎های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از دستیابی به مدال ناکام ماند، خاطرنشان کرد: در تایلند و در جمع 16 بازیکن به خاطر یک اختلاف امتیاز کمتر، به حریف هنگ کنگی باختم و نتوانستم به مراحل بالاتر بروم اما این‎بار برای مدال طلا برنامه دارم.

وی گفت: من به غیر از امسال، سال آینده هم می‎توانم برای رده سنی جوانان بازی کنم. اگر امسال طلا بگیرم قطعا سال آینده هم می‎توانم این کار را انجام دهم.

این شمشیرباز جوان با اشاره به اینکه در رقابت‎های امید آسیا (فیلیپین) با تیم اسلحه سابر صاحب مدال طلا شد، اظهارداشت: در این رقابت‌ها کره جنوبی و چین را شکست دادیم. اطمینان دارم اگر در مسابقات اندونزی هم با این تیم‎ها روبه‌رو شویم، بازهم پیروزخواهیم بود. البته من در فیلیپین و در بخش انفرادی مقابل پاکدامن شکست خوردم و نتوانستم مدال بگیرم.

فرزاد باهر ارسباران با تاکید بر اینکه در مورد عملکرد تیم اسلحه سابر در رقابت‎های اندونزی هیچ پیش بینی ندارد، گفت: یکی از هم‌تیمی‎های من پورسلمان است که از این مسابقات تجربه دارد و مختاری که برای اولین بار در این رقابت‎ها شرکت خواهد کرد و شاید هم برای آخرین بار باشد چون فرصت زیادی برای بازی در رده سنی جوانان ندارد. با این اوصاف نمی‎توانم بگویم در بخش تیمی چه نتیجه‎ای می‎گیریم اما در انفرادی تلاشم برای مدال طلاست.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا 10 تا 17 مهرماه در اندونزی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1697974

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