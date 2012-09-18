فرزاد باهر ارسباران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در اندونزی اظهارداشت: بعد از این رقابتها فقط سال آینده میتوانم در رده سنی جوانان بازی کنم بنابراین حالا که شرایط خوبی دارم و از رنکینگ جهانی هم انگیزه گرفتهام، سعی میکنم بهترین نتیجه را بگیرم.
وی با بیان اینکه عملکرد خوبش در رقابتهای جهانی روسیه و کسب عنوان سی و نهم این رقابتها بر موقعیتش در رنکینگ جهانی تاثیر گذاشته است، خاطرنشان کرد: البته پیش از این مسابقات هم در رقابتهای جهانی تهران نایب قهرمان شده بود. فکر میکنم مجموع این دو رویداد در رده جهانیام تاثیرگذار بوده است.
شمشیرباز جوان اسلحه سابر ایران ادامه داد: در هر صورت این رنگینگ و اینکه بالاتر از دیگر ورزشکاران آسیا در رده بیست و یکم جهان قرار گرفتهام، انگیزه و روحیهام را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا بیشتر کرده است. قطعا به خاطر این رده بندی در گروهی آسانتر نسبت به همیشه قرار خواهم گرفت و میتوانم با بردهای بیشتر صاحب مدال شوم. امسال برای مدال به مصاف حریفانم میروم.
ارسباران با اشاره به اینکه در دوره پیشین رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا از دستیابی به مدال ناکام ماند، خاطرنشان کرد: در تایلند و در جمع 16 بازیکن به خاطر یک اختلاف امتیاز کمتر، به حریف هنگ کنگی باختم و نتوانستم به مراحل بالاتر بروم اما اینبار برای مدال طلا برنامه دارم.
وی گفت: من به غیر از امسال، سال آینده هم میتوانم برای رده سنی جوانان بازی کنم. اگر امسال طلا بگیرم قطعا سال آینده هم میتوانم این کار را انجام دهم.
این شمشیرباز جوان با اشاره به اینکه در رقابتهای امید آسیا (فیلیپین) با تیم اسلحه سابر صاحب مدال طلا شد، اظهارداشت: در این رقابتها کره جنوبی و چین را شکست دادیم. اطمینان دارم اگر در مسابقات اندونزی هم با این تیمها روبهرو شویم، بازهم پیروزخواهیم بود. البته من در فیلیپین و در بخش انفرادی مقابل پاکدامن شکست خوردم و نتوانستم مدال بگیرم.
فرزاد باهر ارسباران با تاکید بر اینکه در مورد عملکرد تیم اسلحه سابر در رقابتهای اندونزی هیچ پیش بینی ندارد، گفت: یکی از همتیمیهای من پورسلمان است که از این مسابقات تجربه دارد و مختاری که برای اولین بار در این رقابتها شرکت خواهد کرد و شاید هم برای آخرین بار باشد چون فرصت زیادی برای بازی در رده سنی جوانان ندارد. با این اوصاف نمیتوانم بگویم در بخش تیمی چه نتیجهای میگیریم اما در انفرادی تلاشم برای مدال طلاست.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا 10 تا 17 مهرماه در اندونزی برگزار میشود.
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