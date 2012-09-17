طرح پایش باقی مانده آنتی بیوتیک در گوشت مرغ در کرمان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان کرمان با اشاره به اجرای طرح پایش باقی مانده آنتی بیوتیک در گوشت مرغ کشتار شده استان کرمان گفت: اجرای این طرح در راستای اجرای طرح تضمین کیفیت فرآورده های خام دامی است.

مینا قاضی زاده ادامه داد: نظارت بر عدم استفاده از داروهای غیرمجاز، همچنین رعایت دوره پرهیز دارویی قبل از کشتار، جزء وظایف مهم دامپزشکی و تضمین کننده سلامت گوشت مصرفی جامعه مصرفی است.

وی اظهار داشت: طی سه هفته اجرای طرح پایش باقی مانده آنتی بیوتیک در گوشت مرغ کشتار شده استان کرمان نزدیک به 400 نمونه از کشتارگاههای استان جمع آوری و در آزمایشگاه مرجع و منطقه ایی این اداره کل مورد آزمایش قرار گرفتند.

قاضی زاده افزود: این طرح با همکاری شبکه های دامپزشکی شهرستانهای کرمان، سیرجان، رفسنجان، بردسیر و آزمایشگاه مرجع اداره کل دامپزشکی استان کرمان صورت گرفته است.

وی در خصوص نتایج این طرح گفت: نتایج به نحو مطلوبی حاکی از عدم وجود باقیمانده های آنتی بیوتیکی در اکثر طیور کشتاری استان کرمان بود.

مشاور مدیر کل دامپزشکی استان کرمان ضمن ابراز از خرسندی از نتایج طرح و اعلام اطمینان به شهروندان کرمانی در مصرف گوشت مرغ تولیدی استان تصریح کرد: برخورد با موارد معدود تخلف مشاهده شده در دستور کار این اداره کل قرار داشته و موضوع بصورت جدی پیگیری خواهد شد.

رئیس نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی استان کرمان با تاکید بر تداوم اجرای طرح در مقاطع مختلف سال جاری گفت: از مرغداران در خواست می کنیم توصیه های دامپزشکی را جدی تر بگیرند تا شاهد مخاطرات ناشی از عدم رعایت دوره پرهیز دارویی از جمله افزایش مقاومتهای دارویی، اثرات نامطلوب بر فلور میکروبی بدن و شیوع سرطانها و غیره در جامعه نباشیم.

5 تن موادخام دامی در جنوب کرمان ضبط شد

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان گفت: در شش ماهه نخست امسال بیش از 5.5 تن مواد خام دامی در این منطقه ضبط و معدوم شده است.

ابراهیم توکلی با بیان اینکه بزرگترین وظیفه دامپزشکی تامین امنیت و سلامت غذایی مردم است اظهار داشت: مامورین دامپزشکی در طول سال به صورت مستمر برعرضه کنندگان مواد خام دامی در جنوب کرمان نظارت می کنند.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از 12هزار بازدید از عرضه کنندگان مواد خام دامی در جنوب کرمان انجام شده است.

مدیر کل دامپزشکی جنوب کرمان با اشاره به اینکه مردم گوشت مورد نیاز خود را از قصابی ها خریداری کنند تصریح کرد: از خرید گوشت فاقد مهر دامپزشکی خودداری شود.

توکلی با بیان اینکه از ابتدای سال هشت مورد ارجایی به قوه قضایی وجود داشته است ابراز داشت: بیش از 5.5 تن مواد خام دامی در شش ماهه اول سال ضبط ومعدوم شده است.

وی با اشاره به اینکه دامپزشکی با عرضه کنندگان مواد خام دامی غیربهداشتی برخورد خواهد کرد گفت: مردم در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت مسائل بهداشتی به اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان و شبکه های دامپزشکی شهرستان ها اطلاع دهند.

لزوم ایجاد کشتارگاه طیور در جنوب استان کرمان

سرپرست دامپزشکی کهنوج گفت: نبود کشتارگاه طیورموجب جلوگیری از رشد این صنعت در جنوب کرمان شده است.

مرتضی وزیری با اشاره به روند رشد جمعیت در جنوب کرمان اظهارداشت: با توجه به روند رشد جمعیتی در این مناطق و افزایش مصرف مواد پروتئینی خصوصا گوشت سفید، نیازمند توجه به صنعنت مرغداری و پرورش طیوردر این مناطق ضروری است.

وی افزود: شهرستان کهنوج و جنوب کرمان برای راه اندازی صنعت مرغداری و پرورش طیور مستعد است.

این مسئول با اشاره به اینکه در شهرستانهای جنوبی استان کرمان عمدتا طیور بصورت بومی نگهداری و پرورش داشتی آن مد نظر است تصریح کرد: به دلیل پاسخگو نبودن بازار مصرف در این شهرستانها عموما گوشت مرغ بصورت گرم و منجمد از مرکز استان و سایر استانهای کشور تامین می شود.

وزیری نبود کشتارگاه طیور در کل منطقه، شرایط گرم اقلیمی، عدم توجه و فرهنگ سازی در این زمینه از عواملی خواند که موجب عدم رشد این صنعت در جنوب کرمان شده است و تصریح کرد: علیرغم نیاز فراوان و پیوسته، تامین گوشت مرغ از فاصله های دور و سایر استانها، با ریسک پذیری بهداشتی فراون خصوصا در عرضه مرغ گرم صورت می پذیرد.

سمپاشی بیش از 22هزار راس دام در عنبرآباد

سرپرست دامپزشکی عنبرآباد با اشاره به اهمیت مبارزه با انگل های خارجی دام ها اظهار داشت: طرح مبارزه با انگل های داخلی و خارجی دام ها که از اول شهریور ماه آغاز شده بود به پایان رسید.

نسیم دریجانی ادامه داد: در این طرح بیش از 22هزار راس دام سمپاشی شدند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح داروی ضدانگلی نیز به دامها خورانده شد، بیان داشت: در این طرح بیش از 90 هزار متر مربع جایگاه دام سمپاشی شد.

این مسئول وجود انگل ها را عامل انتقال بیماری ها خواند و تصریح کرد: دامداران هرگز کنه موجود روی بدن دام را با دست نکنند.

دریجانی مبارزه و پیشگیری با بیماری های مشترک را از مهمترین وظایف دامپزشکی خواند و تصریح کرد: مبارزه با انگلها و کنه ها از راههای پیشگیری بیماری مشترک میان انسان و دام است.