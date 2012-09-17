انتقاد سازنده زمینه ساز خدمت رسانی بهتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسن رجبی با اشاره به جایگاه و نقش رسانه های جمعی در عصر حاضر اظهار داشت: هدف رسانه‌ها باید ایجاد وحدت بین مردم و جذب و اشاعه حقیقت و همچنین واقعیت‌های جامعه باشد و نباید با اخبار غلوآمیز سعی کنند زوایای مخفی مشکلات مردم و مسئولان پنهان شود.

وی با اشاره به جایگاه و نقش اطلاع رسانی شفاف در سطح کشور گفت: رسانه ها باید علاوه بر اطلاع رسانی درست در زمینه برنامه های انجام گرفته از طرف مسئولان، مشکلات و موانع آن ها را نیز بیان کنند تا شرایط برای رفع و کاستن از این مشکلات در جامعه فراهم شود.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان افزود: مردم استان کردستان قدرشناس هستند و شایسته خدمات بیشتری بوده و به همین دلیل رسانه ها و مراکز اطلاع رسانی باید با پیگیری مطالبات و مشکلات آن ها در پیشبرد ارائه خدمات و برنامه های در حال اجرا کمک حال مسئولان باشند.

رجبی عنوان کرد: رسانه ها با اطلاع رسانی درست و انعکاس واقعیت می توانند اعتماد مردم را جلب کنند و باعث شوند تا میان مسئولان و مردم همکاری و همدلی به وجود آید.

رجبی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برخی از رسانه ها تنها افکار و عقاید گروه خاصی را منعکس می کنند که این خود موجب می شود تا مشکلات بیشتری در زمینه خدمت رسانی درست به وجود آید چرا که منافع یک گروه خاص در برخی موارد در تضاد با منافع مردم و ملت است.

وی گفت: وظیفه رسانه ها در درجه اول انعکاس کاستی های استان کردستان است و باید سعی کنند تا موانع بر سر راه این امر را به مسئولان استان گوشزد کرده و خود نیز در پی شناسایی مشکلات دیگر باشند تا با فراهم کردن این شرایط زمینه برای توسعه و پیشرفت استان فراهم شود.

رجبی با اظهار تاسف از تعریف و تمجیدهای بی مورد و گاها غلوآمیز رسانه های مختلف جمعی در استان کردستان گفت: این امر موجب می شود تا مشکلات توسعه استان از دید مسئولان پنهان مانده و انتظارات مردم درک نشود.

وی در پایان اظهار داشت: امید است کار رسانه ای در استان کردستان با توجه به حساسیت های موجود با دقت بیشتری انجام شود تا دشمنان از آن سوء استفاده نکنند.