علی محمد دعاگو در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بحث مکانیزه شدن موضوع تبدیل زباله در دستور کار قرار دارد که در این راستا یکی از اهداف ما احداث نیروگاه زباله سوز در شهرهای شمالی است که باید انجام شود.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان آمل اضافه کرد: در حال حاضر راه اندازی نیروگاه زباله سوز در شهرهای ساری و نوشهر کلنگ خورده است و در برخی از شهرها نیز در حال انجام کارهای مطالعاتی آن هستند که برای شهرستان آمل نیز در ابتدای انجام کارهای مقدماتی قرار دارد که امید است به زودی انجام شود.

به گفته رئیس اداره محیط زیست شهرستان آمل ساماندهی کارگروه های پسماند و مکانیزه شدن زباله ها از اولویت های این مرکز قرار دارد.

وی اضافه کرد: هم اکنون روزانه بیش از 200 تن انواع زباله در آمل تولید می شود که حدود 30 درصد آن زباله خشک است و امکان بازیافت و بازگشت دوباره این مقدار پسماند به چرخه تولید وجود دارد.

دعاگو مشکل پسماند زباله را از عمده ترین مشکلات زیست محیطی استان های شمالی با توجه به ویژگی های جغرافیایی این استان ها دانست و افزود: باید در راستای حفظ محیط زیست سالم موضوع تفکیک زباله و مدیریت پسماند آن در میان خانواده ها فرهنگ سازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین هرمز محمودی راد- مدیر کل محیط زیست استان مازندران چندی پیش از همکاری و حمایت کامل این اداره کل در اجرایی شدن نیروگاه زباله سوز در آمل توسط شرکت سرمایه گذار مالزیایی خبر داد و افزود: نمایندگان شرکت مالزیایی چندی قبل در استانداری مازندران به توافق های اولیه در خصوص احداث کارخانه زباله سوز به مرکزیت آمل و بابل به ظرفیت 500 تن در روز رسیدند و منتظر واگذاری زمین مورد نظر در این شهرستان ها هستند.