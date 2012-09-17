به گزارش خبرنگار مهر، نسبت به سال گذشته شاهد هفت تغییر و جابه‌جایی در فهرست داوران فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال کشورمان هستیم و یک کمک داور از جمع کمک داوران فوتبال بانوان کشورمان کسر شده است. فهرست داوران و کمک داوران بین المللی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی کشورمان در دو بخش آقایان و بانوان به شرح زیر است:

داوران بین المللی فوتبال آقایان:

علیرضا فغانی، محسن ترکی، سعید مظفری‌زاده، اشکان خورشیدی، محمدرضا اکبریان، موعود بنیادی‌فر و حسن اکرمی

- سال گذشته در این فهرست نام داورانی چون هدایت ممبینی، یدالله جهانبازی، سعید بخشی‌زاده و محسن قهرمانی دیده می‌شد که امسال آنها جای خود را به اشکان خورشیدی، محمدرضا اکبریان، موعود بنیادی‌فر و حسن اکرمی داده‌اند.

- تا سال گذشته محسن ترکی نخستین داور بین المللی فوتبال ایران بود که امسال جای خود را به علیرضا فغانی داده است. در این فهرست سعید مظفری‌زاده به جای هدایت ممبینی سومین داور بین المللی فوتبال ایران شده است.

کمک داوران بین المللی فوتبال آقایان:

حسن کامرانی‌فر، رضا سخندان، محمدرضا ابوالفضلی، محمدرضا منصوری، بابک داوری، علیرضا کهوری، سعید علی‌نژادیان، رسول فروغی و سجادی طوری

- در جمع کمک داوران بین المللی سجاد طوری جایگزین داود رفعتی شده است که چندی پیش از داوری وداع کرد. در این فهرست همچنین شاهد جابه‌جایی در جمع کمک داوران بین المللی فوتبال ایران هستیم.

داوران بین المللی فوتسال آقایان:

علیرضا سهرابی، محمودرضا نصیرلو، وحید عرض‌پیما و عبدالحمید باقری

- در این بخش عبدالحمید باقری جای علی پورافشار را گرفته است.

داوران بین المللی فوتبال ساحلی آقایان:

سیدرامین حقیقی‌زاده، فرشید حقیقت‌جو، علی شریفات و ابراهیم اکبرپور

- در این بخش به نسبت سال گذشته تغییری صورت نگرفته است.

داوران بین المللی فوتبال بانوان:

سلطنت نوروزی، شیوا یاری و سرور ساعدی

- در این بخش به نسبت سال گذشته تغییری صورت نگرفته است.

کمک داوران بین المللی فوتبال بانوان:

انسیه خباز مافی، معصومه شکوری، بهناز حسینی نقوی و سمانه محسنی کیاسری

- در این بخش نام فاطمه کمندی و فاطمه نصرالهی از جمع کمک داوران فوتبال بانوان حذف شده است. کمندی در سال 2013 در جمع داوران بین المللی فوتسال بانوان حضور خواهد داشت.

داوران بین المللی فوتسال بانوان:

مریم پورجعفریان، فاطمه کمندی و مهدیه رشیدی رنجبر