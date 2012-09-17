به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ضیغمی امروز با اشاره به آغاز از سرگیری تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی، گفت: سال 89 همزمان با آغاز فشار برای اعمال تحریم ها، با تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی، آمادگی لازم برای تامین بنزین مورد نیاز کشور در شرایط تحریم ایجاد شد و ثابت کردیم در صورت قطع واردات این فرآورده، می توانیم بنزین مورد نیاز کشور را از منابع داخلی تامین کنیم.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این که از ابتدای امسال تاکنون روزانه سه تا چهار میلیون لیتر بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی کشور تولید شده است، افزود: در حال حاضر روزانه حدود 8 تا 9 میلیون لیتر بنزین در مجتمع های پتروشیمی تولید می شود که این میزان تولید به دلیل افزایش مصرف بنزین در شهریور ماه بوده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: افزایش تولید بنزین در پتروشیمی ها مقطعی است و در جلسه های هماهنگی با مدیران مجتمع های پتروشیمی، این میزان را به مرور کاهش می دهیم.

وی افزود: بر اساس روال گذشته بخشی از بنزین تولیدی پتروشیمی ها برای بالابردن عدد اکتان به پالایشگاه‌های نفت منتقل می شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: تابستان امسال همزمان با تعطیلات عید فطر و تعطیلی 5 روزه استان های تهران و البرز، میانگین مصرف بنزین کشور با افزایش سفرهای برون شهری در شهریور ماه به روزانه 70 میلیون لیتر رسید؛ این در حالی است که هم اکنون روزانه 60 میلیون لیتر بنزین در پالایشگاه های کشور تولید می شود.

ضیغمی با اشاره به کاهش مصرف بنزین همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور گفت: همزمان با اجرای این قانون، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور به 59 تا 60 میلیون لیتر رسید، ولی میانگین مصرف این فرآورده استراتژیک در سال جاری به روزانه 63 تا 64 میلیون لیتر افزایش یافته که این مهم نشان دهنده افزایش مصرف بنزین در چند ماه اخیر است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش تولید بنزین در پالایشگاه ها با اجرای طرح های توسعه خبر داد و افزود: با بهره برداری از طرحهای توسعه در پالایشگاه های امام خمینی (ره) شازند، آبادان و تهران به ظرفیت تولید بنزین افزوده شد و به زودی طرح توسعه در پالایشگاه لاوان و پس از آن در پالایشگاه های تبریز و اصفهان و بندرعباس به بهره برداری خواهد رسید.

ضیغمی افزود: مرحله دوم طرح توسعه پالایشگاه آبادان به تازگی راه اندازی شده است، همچنین مرحله دوم طرح توسعه پالایشگاه شازند با هدف افزایش 8 میلیون لیتری تولید بنزین راه اندازی خواهد شد.

وی با بیان این که برخی از طرحهای توسعه پالایشگاه‌ها تا اوایل سال 92 به بهره برداری خواهد رسید، افزود: هم اکنون متوسط تولید بنزین در پالایشگاه‌های نفت حدود 60 میلیون لیتر است که پیش بینی می‌شود با بهره‌برداری از طرح‌های جدید بهینه‌سازی، بهبود فرآیند و بنزین سازی در پالایشگاه‌ها، ظرفیت تولید این فرآورده نفتی به 70 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

ضیغمی با اشاره به افزایش سالانه یک میلیون دستگاه خودروی جدید به ناوگان حمل و نقل و افزایش مصرف بنزین در کشور گفت: هر چند مصرف سی ان جی کمک خوبی برای کنترل مصرف بنزین است ولی سهم این سوخت در کشور محدود است و امیدواریم مردم با مدیریت خوب در مصرف بنزین بیشتر صرفه جویی کنند.