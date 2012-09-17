به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتی مدیرعامل شرکت سهامی ذوب‌آهن یکشنبه داوود شیران، احمدرضا مهنام، علی‌اکبر ابرقویی‌نژاد و محمدمهدی محمدرضایی را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره باشگاه ذوب‌آهن منصوب کرد. این درحالی است که خسرو ابراهیمی و مجید فیض‌بخشیان از هیات مدیره استعفا نداده‌ و برگزاری نشست‌ هیات مدیره باشگاه با 6 نفر امکان پذیر نیست.

داوود شیران در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتخاب 4 عضو برای هیات مدیره باشگاه ذوب‌آهن در کنار حضور ابراهیمی و فیض‌بخشیان ضمن بیان مطلب فوق گفت: چهار نفری که روز یکشنبه نامشان اعلام شد، نفرات ثابت هیات مدیره هستند و انتخاب نفرات بعدی برعهده آقای براتی است.

وی با بیان اینکه بحران اصلی باشگاه در تیم فوتبال آن است، اضافه کرد: خدا را شکر انتخاب‌‎های خوبی صورت گرفته و آقایان مهنام، ابرقویی‌نژاد و بنده کاملا ورزشی هستیم. ما برای حل مشکلات باشگاه، برنامه‌ریزی 5-6 ماهه داریم و همه تلاش‌مان را برای خروج باشگاه از بحران انجام می‌دهیم.

عضو جدید هیات مدیره باشگاه ذوب‌آهن اصفهان خاطرنشان کرد: ذوب‌آهن باشگاه بزرگی است و تنها نباید به فوتبال آن توجه کرد. در گذشته تیم‌های بسکتبال و هندبال باشگاه نتایج خوبی را در مسابقات داخلی و بین المللی کسب کرده‌اند. ضمن اینکه ذوب‌آهن باشگاه فرهنگی - ورزشی است و باید در این باشگاه همه رشته‌ها مدنظر قرار بگیرند نه اینکه تنها به یک رشته توجه شود. به همین دلیل باید در هیئت مدیره در مورد سایر تیم‌ها هم تصمیم گیری کنیم.

"نخستین نشست هیات مدیره ذوب‌آهن با حضور اعضای جدید خیلی زود برگزار می‌شود". وی با بیان این مسئله افزود: مدیریت ورزشی همیشه همراه با بحران است زیرا ورزش اسیر اتفاقات است. دوستان هم در بحث فوتبال زحمات زیادی کشیده و تیم نسبتا خوبی را بسته‌اند و فکر می‌‎کنم با هزینه بیشتر و تقویت آن، در آینده می‌تواند نتایج بهتری را کسب کند.

شیران با اشاره به اینکه در مورد مسائل مختلف باشگاه در هیات مدیره بحث و بررسی صورت می‌گیرد، در پایان در مورد مشکلات مالی باشگاه گفت: با زحماتی که دکتر براتی کشیده است، اتفاقات مثبتی در بخش مسائل مالی افتاده و امیدواریم در کنار این مسئله، با برنامه‌ریزی مناسب، باشگاه ذوب‌آهن را به روزهای اوجش باز گردانیم.