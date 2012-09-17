اردوغان: اسلام هراسی جنایت علیه بشریت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش پالسی، نخست وزیر ترکیه در جمع روزنامه نگاران در سارایو در خصوص انتشار فیلم توهین آمیز علیه پیامبر اسلام اعلام کرده است که در مورد این موضوع در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 25 سپتامبر نیز سخنرانی خواهد کرد.

اردوغان همچنین اعلام کرده است:«من در مجمع عمومی پیشنهاد تصویب یک قانون بین المللی در خصوص منع توهین به ادیان را مطرح خواهم کرد. هر چند ترکیه به عنوان یک کشور مسلمان یهودی ستیزی را جنایت علیه بشریت می‌داند، اما حتی یک کشور غربی، اسلام هراسی را جنایت علیه بشریت نمی‌داند و حتی این کشورها اسلام هراسی را تشویق می‌کنند. آزادی اندیشه و اعتقادات آنجایی به پایان می‌رسد که آزادی اندیشه و اعتقادات سایرین شروع می‌شود».

اردوغان در پاسخ به این سوال که آیا روابط آنکارا و تل آویو عادی خواهد شد نیز اعلام کرد که اسراییل جایگاه مناسبی در جهان اسلام ندارد و هیچ تلاشی نیز برای عادی سازی روابط با ترکیه انجام نداده است. وی همچنین سه شرط را برای عادی سازی روابط ترکیه با اسراییل مطرح کرد: نخست، عذرخواهی رسمی اسراییل در خصوص حمله به ناوگان آزادی در ماه مه 2010، جبران خسارات ناشی از کشته شدن نه شهروند ترک و رفع محاصره غزه.

دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد باید برای جلوگیری از چنین اقدامهای توهین آمیزی تلاش کرد و فتوی امام خمینی (ره) درخصوص نویسنده کتاب آیات شیطانی، عامل بازدارنده ای برای تکرار نشر چنین کتابی شد.

پیش از این نیز سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله لبنان خواستار صدور قانون بین المللی و لازم الاجرای منع توهین به ادیان آسمانی و انبیاء شده و اعلام کرده بود:« آیا مسلمانان حق ندارند از قانونی مشابه قانون مجازات منکرین هولوکاست برخوردار باشند؟»

وی دفاع از رسول الله (ص) را دفاع از مقدسات، انبیاء و ادیان آسمانی دانسته و به این موضوع اشاره کرده بود که ایجاد فتنه میان مسلمانان و مسیحیان جهان، هدف اصلی دشمنان از تکرار اهانت به مقدسات است و این بار مسیحیان برای پیشبرد اهداف دشمنان ، وسیله قرار داده شده اند.

