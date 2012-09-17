کابل های برق تونل 5 جاده چالوس ریزش کرد/جاده یک طرفه شد

محسن محمدی بخشدار آسارا در همین ارتباط به خبرنگار مهر، گفت: حدود ساعت 6 صبح امروز دوشنبه به عوامل راهداری بخش، خبر ریزش کابلهای برق تونل 5 جاده چالوس گزارش شد.



وی افزود: ماموران راهداری پس از رسیدن به محل مشاهده کردند حدود 500 متر کابل برق نصب شده در دیوار تونل لاین غربی مسیر گچسر به چالوس در سطح خیابان ریخته و مسیر مسدود شده است.



محمدی با با بیان اینکه علت ریزش کابلهای برق تونل نامعلوم است، گفت: علت این امر توسط کارشناسان در دست بررسی است.



محمدی با اشاره به ترافیک ایجاد شده به دنبال این اتفاق، ادامه داد: در حال حاضر این مسیر به کمک عوامل راهداری، پلیس راه و کلانتری ها به صورت یک طرفه باز شده و خودروهای عبوری می توانند از خط مخالف مسیر مسدود شده، حرکت کنند.



وی افزود: در حال حاضر تردد در این مسیر به کندی در جریان است.



بخشدار آسارا پیش بینی کرد تا ساعت 14 بعد از ظهر امروز تردد در این مسیر به حالت عادی بازگردد.



تونل 5 بعد از پلیس راه و در 25 کیلومتری جاده کرج به چالوس قرار دارد.