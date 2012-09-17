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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

درباره‌ حواشی خشکسالی و دروغ/

آشنا: تصمیم نهایی اجرای نمایش در استان‌ها با ما نیست

آشنا: تصمیم نهایی اجرای نمایش در استان‌ها با ما نیست

مدیرکل هنرهای نمایشی در خصوص منبع تصمیم گیرنده برای اجرای یک اثر نمایشی در شهرهای مختلف تأکید کرد: شورای ارزشیابی و نظارت استان تصمیم می‌گیرد که یک اثر نمایشی اجرا شود یا نه.

قادر آشنا درباره مشکلات پیش آمده برای اجرای نمایش "خشکسالی و دروغ" به کارگردانی محمد یعقوبی در شهر شیراز به خبرنگار مهر گفت: ما در هر استان شورای ارزشیابی و نظارت داریم و اجراهایی که در استان‌ها انجام می‌شوند باید با نظر شورای استان باشد.

وی یادآور شد: شاید شورای ارزشیابی و نظارت تهران مجوز اجرای اثری را بدهد ولی شورای ارزشیابی و نظارت استان با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی استان مجوز اجرای اثر را ندهد. ما پنج هزار اجرای نمایش‌های خیابانی، کودک و نوجوان و آیینی را در استان‌ها داشتیم که هیچکدام از مجوزها را ما صادر نکردیم.

مدیرکل هنرهای نمایشی ادامه داد: اگر برای یک نمایش از ما استعلام بخواهند ما نظرات خود را ارائه می‌دهیم ولی باز هم تصمیم نهایی را شورای ارزشیابی و نظارت استان می‌گیرد. در استان‌ها شورای فرهنگ عمومی را داریم که مرجع رسمی فعالیت‌های فرهنگی و هنری در هر استان است و متشکل از نهادهای فرهنگی و انتظامی استان است و استاندار نیز در رأس آن قرار دارد. در نهایت شورای فرهنگ عمومی است که تصمیم می‌گیرد نمایشی در استان اجرا شود یا نه.

آشنا تأکید کرد: شورای ارزشیابی و نظارت استان تصمیم گیرنده نهایی است و من هم همین روند را قبول دارم که شوراهای هر استان به صورت مستقل تصمیم گیری و فعالیت کنند.

نمایش "خشکسالی و دروغ" به کارگردانی محمد یعقوبی علیرغم داشتن مجوز از مدیرکل سابق ارشاد استان فارس برای اجرای عمومی، طی روزهای گذشته در شهر شیراز با مشکل مواجه شد و از اجرا بازماند.

کد مطلب 1697997

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