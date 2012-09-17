اردبیلی ها از آب ناسالم رنج می برند/ عدم پاسخگویی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالهای اخیر آلودگی آب یکی از دغدغه های اساسی مردم اردبیل، نیر و سرعین بوده به طوریکه این مشکل با گرم شدن هوا افزایش می یابد.

با وجود اینکه مسئولان استان به پاکی و عاری از هر نوع آلودگی آب آشامیدنی اردبیل تاکید دارند ولی طعم و بوی نامناسب آب سبب شده کمتر کسی از این آب برای آشامیدن استفاده کند.

صف های طولانی برای تهیه آب سالم

از زمانی که آب شرب اردبیل از سد "یامچی" تامین می شود کیفیت آب به حدی پایین آمده که قابل شرب نیست و مردم منطقه برای تهیه آب سالم مجبور می شوند به شهرهای اطراف و دامنه های سبلان که به داشتن آب مناسب مشهور هستند، مراجعه کنند.

در این مناطق انبوهی از مردم را می توان شاهد بود که برای پر کردن دبه های آب صف کشیده اند و وقت و انرژی خود را برای تهیه یک جرعه آب آشامیدنی سالم صرف می کنند، از طرفی همین آبی که مجبورند در خانه انبار کنند ممکن است سلامتی افراد را در معرض خطر قرار دهد.

سدی که برای مصارف کشاورزی احداث شده بود

سد یامچی که بر روی رودخانه بالیخلو و در پنج کیلومتری شهر نیر در کنار روستای یامچی علیا واقع است با کاربری کشاورزی به بهره برداری رسیده است.

ولی از آنجا که اردبیل پس از استان شدن با مسائلی چون رشد روزافزون جمعیت، صنعتی شدن و مهاجرت شدید و کمبود آب شرب مواجه شد طرح انتقال آب از این سد مطرح و با سرعت اجرا شد ولی اجرای بی برنامه مسئولان کیفیت را فدای کمیت کرد.

به گفته کارشناسان چون این سد برای مصارف کشاورزی احداث شده و آب از رقوم پایین آن برداشت می شود باعث می شود املاح زیادی از سطوح زمین جمع شده و به تصفیه خانه فرستاده شود، این در حالی است که آبی که برای آشامیدن مصرف می شود باید با استفاده از سیستمهای مناسب از رقوم بالاتر برداشت شود تا مشکلاتی که شاهد آن هستیم به وجود نیاید.

اردبیلی ها از کیفیت آب گلایه دارند

پایین آمدن کیفیت آب در سه ماه اخیر شدت بیشتری یافته طوریکه نیمی از گلایه ها و درخواستهای مردم از مسئولان ذیربط، رسیدگی به وضع آب بوده است.

یکی از شهروندان اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بیش از سه ماه است که آب آشامیدنی اردبیل بو و طعم خاص و بسیار بدی دارد که نوشیدن یک قطره از آن حالت تهوع به آدم می دهد حتی راغب نیستیم با آن ظرف یا لباس بشوییم.

احمد پیدایش با بیان اینکه هر سال این مشکل به شکلهای مختلف در اردبیل دیده می شود افزود: سال گذشته حتی رنگ آب آشامیدنی به رنگ زرد تغییر یافته بود ولی بعد از پیگیرهای مداوم مسئولان اعلام کردند که آب اردبیل کاملا بهداشتی است اگر این طور است پس چه عاملی سبب این مشکل می شود.

این شهروند با تاکید بر اینکه آب اصیل ترین ماده بدن انسان و در بین مواهب الهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بیان کرد: این روزها که گرانی و بیکاری مشکل عمده ماست آب هم معضل دیگری است که سازش با آن سخت است و نمی شود براحتی انتظار حل آن را کشید.

آب اردبیل طعم و بوی نامناسبی دارد

وی خواستار توجه مسئولان به سلامتی مردم اردبیل شد و افزود: عده محدودی در استان صاحب امکاناتی از قبیل تصفیه آب هستند و یا حداقل هفته ای یکبار می توانند از جاهای دیگر آب آشامیدنی خود را تامین کنند ولی جمع کثیری از خانوارها مجبورند از همین آب مصرف کنند.

یکی دیگر از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از مسئولان به دلیل پنهان کاری در خصوص کیفیت نامطلوب آب اردبیل عنوان کرد: کیفیت آب بسیار پایین است و حتی با جوشیدن هم بوی نامناسب آب رفع نمی شود.

سحر سلیمانی با بیان اینکه مسئولان بهداشت و درمان طی درخواستی از آب آشامیدنی ما نمونه برداری کرده اند، افزود: مسئولان اظهار می کنند که هیچ کس با خوردن این آب بیمار نمی شود ولی چطور می شود آبی را نوشید که از شدت بوی نامناسبی که دارد حتی نمی توان با آن استحمام کرد.

مشکلات گوارشی شایع ترین امراض در اردبیل

به گفته این شهروند براساس آمارهای وزارت بهداشت و درمان میانگین درصد بیماریهای مسری از قبیل بیماریهای عفونی، انگلی، ریوی، کبدی، داخلی، روده، معده و انواع سرطانهای داخلی بویژه معده و روده در بین مردم اردبیل بیش از میانگین کشوری است و به نظر می رسد آب آشامیدنی در ایجاد این مسائل بی تاثیر نیست.

مدیر امور آب شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید پایین بودن کیفیت آب اردبیل عنوان کرد: آب اردبیل از لحاظ بهداشتی سالم و عاری از هر نوع میکروبی است ولی چون آب اردبیل از تصفیه خانه ای تامین می شود که کاربری کشاورزی دارد آب از رقوم پایین برداشت شده و این سبب پایین آمدن کیفیت می شود.

گرما به مشکلات آب اردبیل افزوده است

به گفته فتح الله نوع خواه در شرایط آب و هوایی خاص به علت فعالیت بیولوژیک انواع گاز تولید می شود و این در بو و مزه آب تاثیر می گذارد و این شرکت با کلر زنی این مشکلات را رفع کرده است.

وی با بیان اینکه کیفیت آب اردبیل در فصول گرم بیش از گذشته پایین می آید، افزود: این مسئله کاملا طبیعی است و با سرد شدن هوا رفته رفته حل خواهد شد چرا که در آزمایشگاههای ما آب تولیدی هر روز مورد آزمایش قرار می گیرد و مرکز بهداشت هم سالم بودن آن را تایید می کنند.

برداشت آب از رقوم بالای سد اجرا شود

نوع خواه با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب تمام تلاش خود را برای بالا بردن کیفیت آب انجام می دهد، اضافه کرد: تنها راه تامین آب سالم بدون هر مشکل و مورد نظر شهروندان برداشت آب از رقوم بالاتر در محل تصفیه خانه است که نیاز به مطالعات و اعتبار زیادی دارد.

وی تاکید کرد: آب اردبیل هیچ گونه نیترات و فلز سنگین ندارد و اگر مشکلات دیگری دارد باید گفته شود، آب منطقه ای مسئول تولید آب بوده و ما تنها وظیفه توزیع و جمع آوری فاضلاب را داریم.

با وجود اینکه استاندار سابق اردبیل سید حسین صابری نیز به کرات در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی به سالم بودن آب اردبیل اشاره داشته است ولی نمی‌توان دغدغه مردم را در مورد مشکل آب نادیده گرفت و نمی‌توان با برخی دلداریها مسئله آب اردبیل و نگرانی مردم را کتمان کرد.

انتقاد شواری شهر از وضیعت آب

مشکل ناسالم بودن آب اردبیل این روزها از مسائل مورد مطرح در جلسات مختلف سایر مدیران استان نیز شده است. ئیس رئیس شورای شهر اردبیل پیش از این در جلسه شورای اردبیل با انتقاد از وضیعت آب اردبیل عنوان کرد: اعضای شواری شهر به عنوان نمایند منتخب مردم از وضیعت اسفناک آب اردبیل گلایه مند بوده و خواستار رفع این مشکل هستند.

حجت الاسلام محمد رضا سرداری با بیان اینکه هر سال برای حل مشکل آب اردبیل به مردم وعده های مختلف داده می شود متذکر شد: باید مسئولان قبل از هر چیزی به فکر سلامتی مردم باشند آب اردبیل در حال حاضر طوری است که بیشتر طعم و بوی آبهای درمانی سرعین و مشگین شهر را می دهد در چنین وضعی چطور باید گفت آب اردبیل هیچ مشکلی ندارد.

به گفته وی اگر مدیری اظهار دارد که آب اردبیل سالم است بدون شک یا از آب معمولی استفاده نمی کند و یا اینکه دستگاه تصفیه خانگی دارد.

وی افزود: به جای اینکه اعتبارات صرف درمان مردم شود باید از وقوع بیماریها پیشگیری شود که رسیدگی به وضیعت آب در اولویت قرار دارد.

در حالی که مسئولان بخش آب استان طرح مطالعه برداشت آب از رقوم بالاتر سد یامچی و اصلاح آن را دارای هزینه های زیادی می دانند، باید به این پرسش پاسخ دهند که اگر در تعریف و مطالعه روی طرحها از ابتدا دقیق عمل می شد آیا نیازی به صرف هزینه برای مطالعه مجدد و اصلاح طرحها بود!!

عدم پاسخگویی مسئولان آب منطقه ای

از طرفی استان اردبیل جزو مناطقی محسوب می شود که با مشکل کم آبی و بی آبی مواجه بوده و میزان بارندگی آن در بلند مدت کمتر از متوسط کشوری است و به گفته کارشناسان این استان در جمع آوری آبهای سطحی تاکنون اقدامات مناسبی انجام نداده است در حالی که اگر این آبها به درستی مدیریت و به مصارف برسد برخی از مسائل قابل حل خواهد شد.

گفتنی است تلاش خبرنگار مهر برای کسب اطلاعات بیشتر و بررسی این مشکل از شرکت آب منطقه ای استان اردبیل با وجود تماسهای مکرر با مسئولان آن به نتیجه نرسید.

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کزارش: خدیجه سلمانی