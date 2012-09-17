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۲۷ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۴۳

به مناسبت هفته دفاع مقدس/

نمایشگاه فرهنگی دفاع مقدس و جنگ نرم در ساوه آغاز به کار کرد

نمایشگاه فرهنگی دفاع مقدس و جنگ نرم در ساوه آغاز به کار کرد

ساوه- خبرگزاری مهر: به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس نمایشگاه فرهنگی دفاع مقدس و جنگ نرم در شهرستان ساوه شروع به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی محمدی در آغاز این برنامه گفت :نمایشگاه دفاع مقدس یکی از بهترین شیوه ها برای اطلاع رسانی آن دوران به نوجوانان و جوانان این سرزمین است تا از نزدیک با واقعیت های جنگ آشنا شوند.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص هفته دفاع مقدس گفت: ما باید به هر صورت ممکن آن دوران طلایی را زنده نگه داریم و نگذاریم که دشمنان آن دوران را از یاد فرزندانمان پاک کند.

 این نمایشگاه در 11 بخش با همکاری مشترک سپاه ناحیه ساوه و حوزه فرهنگی شهرداری ساوه با نام های بسیج هنرمندان، حجاب، بسیج دانشجویی، بیداری اسلامی، پخش فیلم های دفاع مقدس، عرفان های کاذب، رسواگران شیطان،  فضای مجازی ، ماکت عملیاتی مرصاد و یادمان دفاع مقدس برگزار شد.
 
لازم به ذکر است این نمایشگاه از 25 شهریور ماه لغایت ششم مهرماه از ساعت 16 الی 24 آماده پذیرایی از بازدید کنندگان می باشد .
کد مطلب 1698001

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