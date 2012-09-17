استعداد "آرسن ونگر" کشف استعدادهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، فابرگاس سال گذشته پس از هشت سال حضور در آرسنال، این تیم را به مقصد بارسلونا ترک کرد. وی در گفتگوی اختصاصی با سایت سان اظهار داشت: آرسن ونگر مربی فوق العاده ای است و من مطمئنم که او در فصل جاری توانایی های خود را ثابت می کند. او همیشه بهترین جوان ها را در اروپا انتخاب می کند و این شجاعت را دارد که به آنها فرصت بازی دهد.

وی افزود: این استعداد ویژه ونگر است؛ اینکه با جوانان کار می کند، به آنها اعتماد به نفس می بخشد و آنها را برای بازی تشویق می کند. به همین خاطر است که من اطمینان دارم که او می تواند دوباره با آرسنال به صف مدعیان بپیوندد.

فابرگاس افزود: من آخر هفته بازی های آرسنال را به تماشا می نشینم چون این تیم برای من از اهمیت زیادی برخوردار است. این مزیت را داشتم که هشت سال در باشگاهی عالی بازی کنم. البته اکنون در بارسلونا فصل جدیدی از فوتبال پیش رویم گشوده شده است. می دانستم برای قرار گرفتن در ترکیب این تیم باید با بهترین بازیکنان جهان رقابت کنم و باید بگویم این وضعیت را دوست دارم.

ملی پوش اسپانیایی افزود: اگر من در عضویت تیم آرسنال نبودم و در این تیم بازوبند کاپیتانی را به دست نمی بستم کجا می توانستم هر بازی در ترکیب بارسا به میدان بروم و اینقدر موفق باشم.