قانون عضویت ایران در انجمن بین المللی پارکهای علمی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس این قانون عضویت ایران، به دولت اجازه داده می‌شود در "انجمن بین‌المللی پارکهای علمی" عضویت یابد و برای پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام کند؛ درهمین حال تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است؛ همچنین رعایت اصل ‌هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران در اجرای ماده (27) اساسنامه الزامی است.

اساسنامه انجمن بین‌المللی پارکهای علمی

انجمن بین‌المللی پارکهای علمی در سوفیا آنتی پولیس فرانسه، در جولای 1984 میلادی (خرداد 1363هجری‌شمسی) با هدف گردهم‌آوردن پارکهای علم و فناوری موجود و آن دسته از پارکهایی که در شرف راه‌اندازی هستند، تشکیل شد تا شبکه‌های بین‌المللی و مجموعه‌هایی از خدمات ایجاد شود که هم‌افزایی میان چنین سازمانهایی را افزایش دهد و از آن استفاده کند و همچنین توسعه هرچه بیشتر و موفقیت‌های آتی این سازمانها را موجب شود.

انجمن به‌عنوان یک موجودیت حقوقی، با اختیارات تام برای دستیایی به اهداف خود شناخته خواهد شد بگونه‌ای که قادر به اعمال تمامی حقوق و تعهدات و نیز کسب، توزیع و انتقال همه انواع دارایی‌ها و حقوق مالکانه، تقبل وظایف و انعقاد هرنوع قرارداد و انجام هرگونه فعالیت اقتصادی طبق قوانین و مقررات حاکم و این اساسنامه باشند. انجمن وظایف خود را برای مدت نامحدود انجام خواهد داد.

فعالیت انجمن گستره‌ای به وسعت قلمروی اسپانیا را دربرخواهد گرفت. فعالیت انجمن می‌تواند به دیگر کشورها نیز با لحاظ قوانین و مقررات آنها گسترش یابد به شرط این‌که انجمن در آن کشورها اعضائی داشته یا ترتیباتی با اشخاص یا سازمان‌هایی در کشورهای مزبور داشته باشد.

بر این اساس، فعالیتهای انجمن ماهیتی غیرانتفاعی خواهد داشت و بنابراین تمامی درآمدها و عواید حاصله، فارغ از محل حصول، به طور کامل برای دستیابی به اهداف آن صرف خواهد شد.

مقر انجمن

به گزارش مهر، مرکز اصلی انجمن جایی خواهد بود که مقر آن واقع شده باشد و محل اخیر در مجمع عمومی مورد تصمیم قرار خواهد گرفت. جابه‌جایی مقر به شهری دیگر، مستلزم موافقت دست کم دوسوم (دارندگان حق ‌رأی در مجمع عمومی فوق‌العاده است. مقر کنونی در مالاگای اسپانیا واقع است.

اهداف و نقاط تمرکز انجمن

اهداف عام انجمن اساساً عبارتند از تسهیل ارتباطات میان اعضای خود و ارتقاء سطح توسعـه پارکهای علم و فناوری و نیز توسعه روشهایی که به وسیله آنها می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند. تسهیل تبادل تجربیات میان پارکها، از رهگذر کمک به آنها برای در اختیار یکدیگر قرار دادن دانش، تجربه، و ارتباطات ملی و بین‌المللی اعضاء، ایجاد شبکه‌های همکاری میان بخش‌های مختلف تأثیرگذار در دنیای پارکهای علم و فناوری و طرحهای مراکز رشد فناوری ـ بنیان، همچون کارآفرینان و مؤسساتی در زمینه علم، فناوری و صنعت، سازماندهی جلسات و فراهمایی‌های دوره‌ای و انتشار اسناد اطلاعاتی که می‌توانند به دستیابی اهداف انجمن کمک کنند و تشویق به استفاده از دوره‌های آموزشی است.

بر این اساس، انجمن بین‌المللی پارکهای علمی، انجمنی غیر انتفاعی است. با وجود این، انجمن می‌تواند؛ انتصاب یک نفر به عنوان دبیرکل انجمن؛ صرف‌نظر از اینکه کاندیدای گفته‌شده عضو انجمن باشد یا نباشد و خدمات و تسهیلاتی را برای اعضاء به صورت رایگان یا با هزینه‌ اندک، فراهم کند از جمله شرکت اعضاء در دوره‌های آموزشی‌ که انجمن سازماندهی می‌کند، اخذ مشاوره از مؤسسات واجد شرایط استفاده از تجهیزات و رایانه‌ها و نشریات و موارد دیگر را به انجام برساند.

اعضاء، تشریفات طبقه‌بندی عضویت و پذیرش

شرایط عضویت در طبقه‌بندی‌های مختلف انجمن، که در این ماده مشخص می‌شود، برای آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته‌شده که علاقه‌مندی و سهیم بودن جدی خود را در ارتقاء و توسعه پارکهای علم و فناوری، در انتقال فناوری و در سیاست‌های نوآوری و توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی به اثبات رسانند.

تمامی دارندگان عضویت پیش از تصویب این اساسنامه و تمامی اشخاصی که متعاقباً براساس این اساسنامه به عنوان عضو پذیرفته شوند، از اعضای انجمن محسوب می‌شوند.

همچنین حقوق و وظایف اعضای انجمن توسط نمایندگانی که رسماً برای همکاری با انجمن معین و معرفی شده باشند، اعمال خواهد شد؛ اعضای انجمن به چهار دسته تقسیم می‌شوند: اعضای کامل، اعضای پیوسته، اعضای وابسته و اعضای افتخاری.

براساس این قانون روند پذیرش اعضای آتی انجمن با ارسال فرم تکمیل شده درخواست عضویت به هیئت اجرائی یا مدیرکل انجمن آغاز می‌شود، که علاوه برابراز تمایل برای دریافت پذیرش لازم است موافقت کامل خود را با ضوابط و مقررات جاری و الزامات ناشی از آنها به صراحت اعلام دارند.



درخواست برای پذیرش، در صورت دارا بودن همه شرایط، به صورت پذیرش مشروط مورد تصویب هیات اجرائی قرار خواهد گرفت و سپس تنفیذ آن توسط هیئت‌مدیره بین‌المللی و مجمع عمومی ـ که انطباق وضعیت متقاضی را با شرایط ضروری برای عضویت در انجمن مورد بررسی قرار می‌دهدـ درخواست خواهد شد.

حقوق و وظایف اعضاء

همه اعضاء غیر از اعضای افتخاری باید حق عضویت سالانه انجمن را که توسط هیئت مدیره بین‌المللی تعیین می‌شود در مواعد مقرر بپردازند. تأخیر یا عدم پرداخت مبلغ مقرر ممکن است در صورت تصمیم هیئت مدیره بین‌المللی بر اساس ماده (9) این اساسنامه، منجر به لغو عضویت شود. صرفاً اعضای کامل حق رأی دارند و می‌توانند از طریق نمایندگانشان به عنوان رئیس و یا دیگر ارکان حاکم انجمن انتخاب شوند.

ساختار سازمانی و ارکان حاکم

ارکان حاکم انجمن عبارتند از: مجمع عمومی بین‌المللی،هیئت مدیره بین‌المللی، هیئت اجرایی

انجمن به‌ منظور تسهیل عملکرد خود به وسیله بخش‌های منطقه‌ای نیز اداره می‌شود. این بخشها، هیات عملیاتی هستند که کاملاً جزئی از انجمن محسوب می‌شوند و از اساسنامه انجمن پیروی خواهند کرد.

براساس قانون مصوب 22 مارس 2002 میلادی (2/1/1381هجری‌شمسی) اسپانیا، مجمع عمومی دست کم یک بار در سال به صورت عادی تشکیل می‌شود. تصویب برنامه کلی اقدامات انجمن، ارائه صورت وضعیت دفاتر و حسابهای درآمدها و هزینه سال گذشته همراه با وضعیت بودجه انجمن برای سال مالی آتی و بررسی روند مدیریت و اداره هیأت‌اجرائی و هیئت مدیره بین‌المللی که لازم است هر دو همواره براساس رهنمودها و تحت نظارت مجمع عمومی فعالیت کنند، در این جلسات صورت خواهد گرفت.

بخشهای منطقه‌ای

ایجاد بخشهای منطقه‌ای برای هیئت مدیره بین‌المللی الزامی است. بخشهای منطقه‌ای انجمن، ساختارهای اجرائی و عملیاتی‌ هستند که هدف از تشکیل آنها، انعطاف‌پذیری و ایجاد ظرفیت هر چه بیشتر انجمن در انجام امور است و همواره به‌طور کامل جزئی از انجمن بوده و بنابراین ملزم به رعایت کامل اساسنامه ‌آن هستند.

بر این اساس، بخشهای منطقه‌ای انجمن دارای رئیس منطقه‌ای‌ هستند و می‌توانند جلسات و هیئت مدیره منطقه‌ای مختص به خود را داشته باشند. به همین ترتیب آنها می‌توانند برنامه‌های کاری داخلی خود را تنظیم کنند مشروط بر این‌که تمام ابعاد اساسنامه انجمن را اجراء کنند اما این برنامه‌ها هرگز نباید مغایر با اساسنامه باشند.

در صورت تشکیل جلسات عمومی منطقه‌ای، رئیس منطقه‌ای هر دوسال یک‌بار انتخاب می‌شود، اما در صورت عدم‌تشکیل، توسط اعضای کامل حاضر در آن بخش منطقه‌ای که رئیس آن بخش قرار است انتخاب شود و در عین‌حال در مجمع عمومی انجمن نیز حضور دارند، این انتخاب صورت می‌پذیرد.

رئیس منطقه‌ای می‌تواند تشکیل یک هیات مدیره منطقه‌ای را پیشنهاد کند وهیات مدیره بین‌المللی نیز ملزم است در خصوص تشکیل یا عدم تشکیل چنین هیات منطقه‌ای تصمیم گیری کند. هیات منطقه‌ای حداکثر پنج عضو خواهند داشت.

در هر صورت، رئیس منطقه‌ای نیازها و نگرانی‌های منطقه خود را در هیات‌مدیره بین‌المللی مطرح خواهد کرد. هیات مدیره بین‌المللی ملزم است جهت اتخاذ تصمیم برای انحلال هیات منطقه‌ای در هر زمانی که مناسب تشخیص دهد، نظر مشورتی رئیس شورای منطقه‌ای را اخذ کند.

در مورد انتخاب و جابه‌جایی دوره‌ای اعضای هیات مدیره منطقه‌ای، رئیس منطقه‌ای، فهرستی از واجدین شرایط برای عضویت در هیات منطقه‌ای را در گردهمایی عمومی انجمن ارائه می‌کند. تنها اعضای کامل انجمن که به منطقه مورد نظر تعلق دارند در خصوص فهرست ارائه شده رأی خواهند داد. اعضای هیات منطقه‌ای برای یک دوره دوساله مسئولیت خواهند داشت.

در زمان فعالیت هیات منطقه‌ای، یا زمانی که گردهمایی عمومی منطقه‌ای برگزار می‌ شود، مدیرکل انجمن به عنوان دبیر بدون حق رأی هیات منطقه‌ای و نیز گردهمایی عمومی منطقه‌ای عمل خواهد کرد.

بخشهای منطقه‌ای انجمن حق دارند بخشی از حق عضویتهای انجمن را طبق میزان، نوع، و شرایطی که توسط هیات مدیره بین‌المللی تعیین می‌شود، دریافت کنند.

دارایی‌های اعلامی و منابع اقتصادی

دارایی‌های اعلام انجمن بالغ بر هزار(1000) یورو است.

به‌منظور افزایش بازده فعالیتهای توسعه‌ای و درآمدزا، انجمن می‌تواند منابع اقتصادی حق‌ عضـویت ورودی، که توسط مجمع و با پیشنهاد هیات مدیره بین‌المللی تعیین می‌شود. حق‌عضویت دوره‌ای، که هیأت مدیره بین‌المللی پیشنهاد و مجمع عمومی آن را تصویب می‌کند. مزایا و منافع حاصل از دارایی‌ها و حقوق متعلق به انجمن، و نیز کمکهای بلاعوض دولتی، ارث ناشی از وصیت و هدایایی که به طور قانونی به انجمن اهداء شوند و هر منبع درآمد قانونی دیگر را اعمال کند.

حق عضویت

حق عضویت بر سه نوع است: حق عضویت اعضای کامل، حق عضویت اعضای پیوسته و حق عضویت اعضای وابسته. پرداخت حق عضویت در انجمن سالانه است. تعیین مـبلغ حق عضویت کامل، پیوسـته و وابسته انجمن، برای مجمع عمومی الزامی است.

همچنین پرداخت حق عضویت عادی برای اعضای کامل، اعضای پیوسته و اعضای وابسته در نظر گرفته شده است. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

هر عضوی که عضویت خود را به دلیل عدم پرداخت حق عضویت از دست داده و مجدداً درخواست عضویت خود را به انجمن ارائه کرده باشد، باید مطابق رویه مقرر در ماده (7) این اساسنامه اقدام نماید، و چنانچه هیئت اجرائی درخواست جدید عضویت را تصویب کند،لازم است هر مبلغی که به‌عنوان جریمه اضافه بر حق عضویت سالیانه مقرر شود، پرداخت کند.

اصلاح اساسنامه

اصلاح اساسنامه به هر شکل از وظایف انحصاری مجمع عمومی در اجلاس فوق‌العاده‌ای خواهد بود که حداقل سی روز قبل از تشکیل از طریق اطلاعیه فراخوانی می‌شود و اعضای کامل باید علاوه بر اطلاعیه، متن اصلاحات پیشنهادی اساسنامه را دریافت کنند. اصلاح اساسنامه در مجمع عمومی مستلزم کسب حداقل دوسوم آراء موافقی خواهد بود که به طور قانونی اخذ شده است.

قصور اتفاقی در ارائه اطلاعیه برای تشکیل مجمع یا عدم دریافت اطلاعیه تشکیل مجمع توسط عضوی که استحقاق دریافت آن را داشته است، جریان رسیدگی در آن مجمع را باطل نمی کند مشروط به این‌که قصور یا عدم دریافت، منتسب به رکنی نباشد که مجمع را فراخوانده است.

انحلال انجمن

انجمن در صورت ابراز تمایل اعضای آن در جلسه ویژه مجمع عمومی که بدین منظور تشکیل شده است از طریق رأی‌گیری میان اعضاء و نمایندگان حاضر که تعداد آنها برابر با دوسوم آراء کل انجمن باشد، دلایل مندرج در ماده (39) قانون مدنی اسپانیا و حکم دادگاه منحل می شود.

در صورت انحلال، مجمع عمومی کمیسیون تصفیه‌ای را مأمور خواهد کرد تا لغو تعهدات انجمن را پیگیری کند، دارایی‌های آن را تحویل بگیرد و دارایی‌های نقدشده را میان مؤسسات خیریه‌ای که مجمع عمومی نام می‌برد، توزیع کند.